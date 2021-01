La continuïtat és una cosa molt important. Algú podria anomenar-ho també quotidià, fins i tot algun atrevit podria dir avorrit. La continuïtat és donar cada vegada que pots un pas de forma el més seguit que pots cap al teu objectiu. La continuïtat fa que a poc a poc vegis créixer el fruit del teu treball. La continuïtat és el que et fa oblidar les pors. La continuïtat és el que t’acosta al final d’aquest treball.

Independentment que el final sigui l’esperat o no. La continuïtat et porta a la fi. L’èxit del mateix dependrà del bé que has pogut realitzar aquest camí. De l’encertat de les teves decisions.

L’avantatge de la continuïtat és no sols arribar al final d’un fet, és també mai haver de pensar: Què hauria passat si…? És aprendre i experimentar. És saber prendre millors decisions en altres camins… I totes les opcions són admeses i respectades.

Cadascú fa el seu camí a la seva manera. No podem forçar a ningú a caminar d’una manera. No podem forçar a ningú a tenir continuïtat. Hi ha qui vol aprendre i hi ha qui no.

Cadascú ha de caminar el seu camí. D’igual forma que tots caminen el seu camí, també han de saber quan el camí s’acaba. A vegades un pot creure que segueix el camí i només està caminant en cercles.

Per això tan important com la continuïtat és la pausa i la reflexió.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.