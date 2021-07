Calvó presenta el projecte ‘Carn d’Andorra’ en format de safates per a ampliar la seva distribució

Poder comprar Carn d’Andorra envasades en format de safates als punts comercials habituals serà una realitat a partir d’aquest mes agost. Així ho han afirmat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el gerent de Ramaders d’Andorra S.A., Gerard Martínez, durant la presentació d’aquests nous formats comercials que s’ha fet a les instal·lacions que Ramaders d’Andorra té a l’Escorxador Nacional.

El projecte permet seguir la línia estratègica marcada pel Ministeri que té la voluntat d’afavorir la valorització de les carns que s’obtenen dels animals que es crien i s’engreixen al país a efectes de poder assegurar la perdurabilitat, el foment i la diversificació del sector agrari i ramader, a l’hora que s’impulsa la producció de productes de qualitat i de proximitat.

“Fem un pas més per a apropar a tota la ciutadania Carn d’Andorra, amb els beneficis de qualitat i de respecte animal que això suposa”, ha destacat Calvó. La nova iniciativa permet a la societat Ramaders d’Andorra ser presents “en més punts de venda com ara supermercats, grans superfícies i altres punts de venda de lliure servei, aportant més visibilitat a la marca i valorant al màxim cada animal perquè amb aquests formats s’aprofiten millor totes les parts de les canals”, ha explicat Martínez.

Així, es preveu, en l’inici del projecte, distribuir prop de 1.000 safates setmanals de Carn d’Andorra de vedella, bou, poltre, corder i cabrit, el que suposa que es tindran 40 referències d’articles diferents. Per tal de garantir la màxima traçabilitat del producte i evitar possibles intrusions, aquesta distribució es farà de forma exclusiva per a la societat. “La gent que compra al tall tradicional a la carnisseria ho continuarà fent, la nova modalitat ens permet arribar a nous consumidors de Carn d’Andorra”, ha ressaltat Martínez. De fet, Martínez ha recordat que el nou projecte de safates no supleix els serveis habituals de la societat que continuarà servint canals i especejament a les carnisseries amb tall tradicional i a la restauració.

En línia amb les directrius impulsades des del Ministeri, les barquetes en les quals es comercialitzarà la carn s’han dissenyat en un format sostenible i són de cartó i amb plàstics d’un sol polímer, essent una safata innovadora, 100% reciclable.

Martínez també ha explicat que la implementació del projecte ha suposat la contractació a ple temps de dos carnissers professionals contribuint a generar ocupació. El nou projecte ha tingut una inversió de més de 100.000 incloent la compra de la termoselladora, la producció del disseny gràfic i el proveïment de les barquetes, l’adquisició d’un vehicle refrigerat per a assegurar la seva distribució i el desenvolupament del sistema informàtic per a la producció de les etiquetes, a efectes de garantir la traçabilitat de tots els productes que es comercialitzaran amb aquest nou format.