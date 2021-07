L’Ajuntament de la Seu d’Urgell veu bé el toc de queda per reduir els contagis de COVID-19

La Seu d’Urgell i Tremp, a l’Alt Pirineu, són dos dels 161 municipis catalans on es vol implantar el toc de queda a partir d’aquest cap de setmana i durant set dies prorrogables. El Govern ja ha iniciat els tràmits per a obtenir l’autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant l’augment de casos de COVID-19.

El vicealcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, veu bé aquesta mesura “excepcional” i considera que és necessària per a evitar contagis. Viaplana es mostra resignat i, tot i que és conscient dels perjudicis que pot ocasionar, manifesta que “la salut passa per davant de tot”. Així mateix, afegeix que “s’ha d’actuar amb contundència per a evitar col·lapses al sistema sanitari i per a prevenir noves mesures més dràstiques”.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, també es mostra favorable a l’aplicació del toc de queda al municipi, però considera que aquest confinament nocturn no serà suficient i que s’hauria d’aplicar comarcalment. L’alcaldessa argumenta que els joves de Tremp ho tindran fàcil per a desplaçar-se al municipi veí de Talarn, on no hi haurà restriccions i on no hi ha policia municipal per a evitar aglomeracions. Així mateix, l’alcaldessa lamenta que nuclis amb poca població com Palau de Noguera (75 habitants), Suterranya (58 habitants), Santa Engràcia (26 habitants), el pont d’Orrit (17 habitants) o Sapeira, Claret o Claramunt, amb menys de mitja dotzena d’habitants, també hauran de complir amb la mesura.

Des de l’Ajuntament de Tremp, la policia municipal vetllarà aquest dissabte per a fer complir el toc de queda si ja és efectiu i confia en la responsabilitat dels joves per a reduir els contagis. També a la Seu d’Urgell les tasques les durà a terme la Policia Municipal.

Noves restriccions

D’altra banda, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dijous les restriccions contra la COVID-19 anunciades pel Govern el passat dilluns. La publicació suposa la seva entrada en vigor, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hi donés el vistiplau aquest dimecres. Així, els establiments públics i les activitats hauran de tancar de 00:30 a 6 hores, respectant 30 minuts més per a activitats recreatives musicals que ja tenen aquesta previsió perquè puguin desallotjar el públic. També es limiten les reunions i trobades familiars i socials a un màxim de deu persones, tant en públic com en privat, excepte si són bombolles de convivència. A més a més, es prohibeix menjar o beure en grup als espais públics.

Aquestes mesures estaran vigents durant set dies, fins al 23 de juliol.