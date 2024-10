Calendari de fires per a promocionar el turisme d’alta muntanya

Panoràmica de Puigcerdà, amb la recta de Queixans en primer terme (Foto: Aj. Puigcerdà / arxiu)

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, “Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme” serà present a les diverses fires del Pirineu català que s’organitzen per tal de promocionar el turisme d’alta muntanya, així com els esports d’hivern. Entre les principals cites destaquen les següents:

●Fira de Mostres de Girona – Del 29 d’octubre al 3 de novembre: L’estació d’esquí de la Molina serà present en aquesta gran cita anual del sector econòmic de les comarques gironines, en què també hi seran la majoria dels sectors del teixit empresarial.

●Fira del Codony i d’esports d’aventura, a Tremp – 2 de novembre: Les estacions d’Espot Esquí i Port Ainé visitaran aquesta tradicional fira en què s’exposen productes locals del territori.

●Fira de Muntanya de Vic – Del 8 a l’11 de novembre: FGC Turisme hi serà present per a presentar les novetats de la temporada d’hivern 2024-2025. La fira és una parada obligatòria per als aficionats a la natura, l’esquí i l’esport de muntanya.

●Fira de tardor de Sort – Del 9 al 10 de novembre: Les estacions pallareses d’Espot Esquí i Port Ainé seran en aquesta fira multisectorial amb productes km.0 fets a la comarca, artesanies i activitats lúdico-festives i culturals per a tothom.

●Fira del cavall de Puigcerdà – Del 9 al 10 de novembre: La Molina estarà present en aquesta fira on a més dels concursos de cavalls es realitzen diferents parades de la fira multisectorial.

●Fira de Nadal de Camprodon – Desembre: comptarà amb la presència de les estacions de Vallter i Vall de Núria. Es tracta d’una trobada amb productes i objectes a la venda, amb activitats familiars i ambient nadalenc.





Més informació a: https://www.turismefgc.cat.