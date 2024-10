Les revistes Cadí-Pedraforca i Garona-Nogueres parlen de morts violentes i de fires i mercats

Revistes Cadí-Pedraforca i Garona-Nogueres

Cadí-Pedraforca i Garona-Nogueres, les dues revistes del Grup Gavarres que s’editen conjuntament, de forma capicuada, trauran a la venda el proper divendres, 18 d’octubre, els seus nous números. Així, la primera arribarà ja al número 37, mentre que Garona-Nogueres publicarà el 8. En aquesta ocasió, el tema central serà la crònica negra i les fires i mercats.

El dossier de Cadí-Pedraforca es dedica a parlar de les morts violentes que s’han succeït al llarg de la història a l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya i la Vall de Lord. El número també inclou, entre molts altres continguts, una conversa amb l’històric director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Xavier Pedrals; un retrat de família dels Fontanet Gallardo, de Cal Vidal d’Oliana, o uns Primers Relleus a càrrec del periodista de Bellver de Cerdanya -i exdirector de la revista-, Carles Pont.

Pel que fa al Garona-Nogueres, el dossier d’aquest vuitè número parla de les fires i mercats que han donat i donen vida als principals pobles i viles d’Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Ribagorça. La conversa, en aquest cas, la protagonitza l’emblemàtica pediatra i activista per l’aranès, Imma Caubet; mentre que el retrat de família se centra en Casa Camp de Llessui. Entre els nombrosos continguts, també destaquen els “Primers Relleus”, de l’historiador Oscar Jané, vinculat a la Vall de Boí.





Darrera edició conjunta

Més enllà del contingut, una de les principals singularitats dels pròxims números és que seran els últims en què les dues revistes s’editaran de forma conjunta. A partir de l’any que ve, Garona-Nogueres passarà a tenir una periodicitat anual, de manera que s’editarà únicament a la primavera. Al llarg d’aquests primers quatre anys de vida de la publicació, el suport rebut, tant entre els lectors com per part de les institucions del territori, ha estat molt valuós, però malauradament insuficient per a fer viable un projecte com el que s’havia ideat inicialment. Amb aquest nou plantejament, doncs, es pretén centrar tots els esforços en un sol número, doblant-ne el paginat i, per tant, oferint molt més contingut.

Cadí-Pedraforca, per la seva banda, continuarà sortint dos cops l’any -a la primavera i a la tardor- i recuperarà el paginat lleugerament superior que tenia abans d’iniciar l’edició conjunta amb Garona-Nogueres.