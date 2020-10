Caldea renova la seva carta de tractaments apostant pels valors mediambientals i d’innovació

Benestar integral, rejoveniment, oxigenació… Però també innovació, ingredients naturals i respecte absolut pel medi ambient. Caldea aposta per oferir als seus clients els tractaments més avantguardistes, però també escull minuciosament amb quins productes realitzar-los. Per a aquest motiu, no ha dubtat en tancar una aliança amb la marca francesa de cosmètica professional Sothys, reconeguda per anar un pas endavant en el sector de la bellesa i el benestar. Els valors que professa, innovació i sostenibilitat, encaixen a la perfecció amb els valors de l’spa termal. En aquest sentit, el director general de Caldea, Miguel Pedregal, ha explicat que el centre termal ha estrenat l’acord amb una marca amb la qual “sentim una alineació plena, que persegueix la idea d’una bellesa responsable, respectuosa amb la pell i el medi ambient i que, a Andorra, només podrà trobar-se en exclusiva a Caldea”.

La unió amb Sothys, establerta recentment, és una de les grans novetats de l’any de Caldea i dona com a resultat una nova carta de tractaments, disponible a partir del 3 d’octubre a Inúu, l’espai ‘Adults Only’ de Caldea. Concretament, vuit tractaments facials i sis de corporals, específics per a dones i també per a homes, tots ells experiències sensorials absolutes. Inúu aporta els professionals, altament formats, i Sothys els millors productes per a la pell, amb components oxigenants, antipol·lució, bioestimulans, desintoxicants, nutritius, anti-aging, relaxants, amb efecte lífting… Les possibilitats d’elecció són molt variades i s’ajusten a les necessitats de cada client.

Jardins botànics com a font d’inspiració

Sothys, amb més de setanta anys d’experiència com a marca especialitzada, ha perseguit des de sempre la idea d’una bellesa responsable. Ho demostra el fet de comptar amb un laboratori de recerca propi i amb uns jardins botànics de 26 hectàrees, dedicats a l’exploració del món vegetal i a potenciar-ne els seus actius extraordinaris.

D’aquí en surt la inspiració de la marca per crear productes a partir d’ingredients naturals, com és el cas de l’extracte de Boletus 1055, exclusiu de Sothys, amb alt poder hidratant i antiedat. També treballa amb ingredients selectes com el ginseng siberià

biològic, que proporciona una pell altament lluminosa i radiant.

Tractament amb Boletus i ritual japonès

El resultat de l’aliança entre Sothys i Caldea és una gamma completa de tractaments per al benestar i la bellesa, a través de la conjugació entre ingredients avantguardes, sensorialitat de textures i perfums refinats. Per exemple, aquesta tardor els clients poden gaudir d’un tractament cosmetogenòmic intensiu, a base de doble hialurònic i combinat amb extracte de Boletus 1.055. Estimula el teixit epidèrmic i la pell guanya fins a un 71% més d’hidratació en un sol tractament.

Una altra opció selecta és el ritual japonès Hanakasumi, inspirat en la cerimònia del bany al Japó i que compta amb les propietats de la flor de cirerer i de loto per revitalitzar i nodrir la pell.

I per als que volen caure en la més elevada dimensió d’evasió sensorial, Inúu ofereix un tractament intensiu 100% a mida que combina gommages, massatge i embolcall a elecció del client. Se li dona l’opció a escollir entre sis evasions sensorials (la llimona, la

flor de tarongina, petit-grain o gingebre, entre d’altres); i quatre textures (oli, crema, cera o mantega de karité).

Tots els productes de la prestigiosa marca Sothys que s’ofereixen a la nova carta de tractaments es poden adquirir a Caldea.