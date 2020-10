El PS demana l’estudi preliminar de la viabilitat de la candidatura d’Andorra a “Reserva de la Biosfera”

El novembre del 2019 Govern va aprovar contractar l‘estudi de viabilitat d’una eventual declaració del Principat com a reserva mundial de la biosfera. Aquest assessorament, recorden des del Partit Socialdemòcrata (PS) es va adjudicar a Huguet Abogados per un import de 43.890€ i s’encarregava del suport tècnic i jurídic per avaluar l’abast dels objectius a assolir, els riscos que es corrien i la viabilitat d’aquesta candidatura.

“El dilluns passat coneixíem a través d’un article del ministre Gallardo que ja es tenia l’estudi preliminar sobre la viabilitat d’aquesta futura candidatura”, assenyala la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, “i des del PS estem molt interessats a conèixer els extrems d’aquest estudi preliminar i què és el que indica”. Amb aquest objectiu, Vela ha tramitat una demanda d’informació perquè Govern li faciliti el document en el millor termini possible.