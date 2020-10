La taxa d’ocupació se situa en el 79% de la població, el nivell més baix assolit des del 2016

La població ocupada és de 44.388 persones, és a dir, el 79,0% de la població d’entre 15 i 64 anys, nivell més baix assolit des de final del 2016, segons els resultats de l’enquesta de Forces del Treball corresponent al segon trimestre i que ha fet públics aquest dijous el Departament d’Estadística. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,6 punts respecte a l’any anterior i 2,2 punts si es compara amb el trimestre anterior. Aquesta davallada en la població ocupada afecta sobretot la població jove de 15 a 24 anys (-9,6 punts respecte l’últim trimestre i -5,6 punts respecte l’any passat). Cal tenir en compte que aquesta xifra no inclou als afectats per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) amb suspensió d’ocupació que, segons la metodologia de l’Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) i de l’Organització Internacional del Treball (OIT) que s’aplica en l’Enquesta de Forces del treball, es consideren ocupats.

En canvi, la suspensió o reducció de jornada dels treballadors afectats per ERTO, juntament amb altres tipus d’absències al treball (com atur parcial per raons tècniques o econòmiques, malaltia, accident o incapacitat temporal, etc.), provoca una disminució d’un 28,0% respecte al primer trimestre en les hores efectives de treball realitzades (unes 24,4 hores efectives a la setmana de mitjana). També el número d’ocupats que han treballat almenys una hora durant la setmana de referència en el segon trimestre es redueix a 29.310 persones (el 52,2% de la població de 15-64 anys).

El 15,4% dels ocupats van treballar habitualment des del seu propi domicili, enfront del 16,2% observat a Espanya.

La població assalariada és de 38.766 persones, és a dir, el 87,3% de la població ocupada entre 15-64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,4 punts respecte a l’any anterior i una disminució de 0,5 punts si es compara amb el primer trimestre de l’any. Els assalariats amb contracte indefinit augmenten 0,9 punts en termes anuals i 2,1 punts trimestralment, situant- se en el 92,7% dels assalariats. Quant als ocupats a jornada parcial representen el 6,3% de la població ocupada de 15 a 64 anys, valor estable respecte el trimestre i l’any passat. Respecte als treballadors per compte propi, se situen en el 12,2% dels ocupats, disminuint 0,4 punts en els últims dotze mesos però es manté estable en relació al trimestre passat.

Quant a l’atur ha augmentat i comptabilitza 1.409 persones entre 15 i 74 anys. La taxa d’atur se situa en el 3,0%, augmentant 1,6 punts anualment i 1,1 punts trimestralment. Cal tenir en compte que no tots els que han perdut la seva ocupació han passat a classificar-se com a aturats segons la definició de l’OIT, sinó una part ha passat a la inactivitat. S’explica fonamentalment pel fet que el confinament i el tancament d’empreses han impedit a les persones buscar feina malgrat estar disponibles per a treballar. Per això, aquest grup de persones no ha pogut complir totes les condicions que la definició de l’OIT exigeix per a ser classificat com a aturat i han quedat classificats com a inactius.

Com a conseqüència, la taxa d’activitat disminueix d’1,3 punts respecte el trimestre passat, situant-se en el 81,5% de la població d’entre 15 i 64 anys que representen 45.775 persones. Aquesta ràtio assoleix el més baix nivell des del segon trimestre del 2017.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament dispar, a França s’ha situat en el 6,8% baixant 1,3 punts trimestralment, mentre que a Espanya ha pujat 0,9 punts situant-se en el 15,3%.