CAE, els certificats que premien l’estalvi energètic

Estalviar energia i obtenir una compensació econòmica per fer-ho pot semblar sorprenent, però és exactament el que proposa el sistema dels CAE (certificats d’estalvi energètic). Aquest mecanisme, implantat recentment a l’Estat espanyol i ja consolidat a països com França, permet monetitzar les millores en eficiència energètica, com ara instal·lar aerotèrmia, canviar les finestres o millorar l’aïllament tèrmic.
El funcionament és senzill: cada kWh estalviat gràcies a una intervenció genera un CAE, que pot arribar a pagar-se entre 110 i 140 euros, en funció del mercat. L’estalvi se cedeix formalment a canvi d’una compensació, i sovint els instal·ladors l’apliquen com a descompte directe en el pressupost de l’obra.
Els destinataris finals d’aquests certificats són les grans empreses energètiques, que poden compensar part de les seves aportacions obligatòries al Fons Nacional d’Eficiència Energètica comprant CAE en lloc de pagar directament. Aquest sistema, per tant, requereix intermediaris, anomenats “subjectes delegats”, que connecten instal·ladors i energètiques i gestionen tot el procés.
Tot i que el sector industrial ha estat el primer a beneficiar-se’n, el potencial del mercat residencial és enorme. A més, els CAE es poden aplicar de manera retroactiva a obres fetes des del gener de 2023 i són compatibles amb altres subvencions.
Per Tot Sant Cugat