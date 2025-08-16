Arrestat per tenir una mala actitud contra la seva exparella durant la Festa Major d’Encamp

El matí de divendres, 15 d’agost, i a la vila d’Encamp, agents del servei de Policia van procedir a la detenció d’un home de 23 anys per un delicte contra la integritat física i moral, contra l’honor i un altre delicte contra la llibertat.
Tots tres delictes van ser comesos per l’individu en qüestió contra qui havia estat la seva parella en haver-se iniciat una discussió entre els dos a la via pública. Segons fonts del servei de l’ordre, els dos van trobar-se casualment durant la Festa Major d’Encamp i l’home arrestat hauria actuat inadequadament contra la víctima.