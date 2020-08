Budapest: Una ciutat de contrastos i plagada d’història

És una de les capitals més turístiques d’Europa. Envoltada pel riu Danubi i formada pel que van ser antany 2 ciutats, Buda i Pest, és una ciutat que tot i que a vegades fa l’efecte d’una mica atrotinada, no ha perdut gens del seu encant ni del seu senyorial i imponent passat. I precisament a causa de la seva riquesa històrica, la ciutat està plagada allà on vagis d’edificis imponents d’estil barroc, neoclàssic i modernista. Va viure la seva esplendor com alidada de la seva veïna Àustria, la qual queda patent en cada racó, i en ella, s’han rodat nombroses pel·lícules, el que li ha valgut el nom del Hollywood del Danubi.

Budapest no forma part de la zona Euro, sent un dels destins més econòmics del vell continent.

Aquesta ciutat té molt a oferir i parades obligatòries que no has d’oblidar si la visites. Una de les coses que no pots deixar de fer, és visitar algun dels nombrosos balnearis que estan repartits per la ciutat, i que et resultaran igual d’econòmics, que plaents i relaxants.

Entre ells destaca el Balneari Széchenyi, d’estil renaixentista, les piscines del qual estan obertes fins a les deu de la nit. És potser un dels més bonics, amb tocs del glamur imperial, i en el qual a part dels serveis propis d’aquests espais, compta amb una curiosa font terapèutica de la qual es pot beure. Però com hem dit, no és l’únic. I és que la ciutat de Budapest compta amb més de 100 deus, motiu que ha provocat la construcció de molts balnearis com el Gellert, famós per haver-se gravat en ell un dels anuncis de Danone més famós, el Rudes Bath o el Király Thermal Bath entre altres.

Donat que no podem comentar la totalitat dels llocs interessants a visitar per ser molts, destaquem alguns dels principals a mode d’exemple:

LA CASA DEL TERROR. És l’antiga seu de la policia secreta del període soviètic, i en ella s’alberga un museu que conté informació dels crims del nazisme i el comunisme. En ella es poden veure tancs, uniformes militars, artefactes de l’època i una infinitat de fotografies i vídeos del maltractament dels règims polítics a la ciutat i els seus habitants. Però el més cridaner potser són les sales de interrogatoris i les cel·les originals on es van capturar a centenars d’hongaresos durant gairebé 45 anys.

BARRI JUEU. Amb la seva impressionant sinagoga bizantina, la més gran d’Europa, amb dues torres d’estil oriental, actualment és una de les zones més importants d’oci nocturn de la ciutat, repleta de pubs, restaurants i els anomenats “Ruins Bars”, que són una mescla entre l’estil industrial i el vintage, no gaire cuidats però amb un gran encant. Un dels més coneguts sens dubte és el Szimpla Kert, el Ellato Kert, el Mazel Toz o el Kuplung, etc.

PARLAMENT. Existeixen visites guiades d’aquesta impressionant construcció neogòtica del 1904. Al peu d’aquest, una escultura d’una filera de sabates de bronze com a homenatge als jueus executats a la vora del Danubi entre els anys 1944 i 1945.

CASTELL DE BUDA. Actualment el castell alberga tres edificis singulars: la Biblioteca Széchenyi, el Museu d’Història de Budapest i la Galeria Nacional Hongaresa, per la qual cosa aquest monument es converteix en parada obligatòria en la visita a la ciutat.

ELS PONTS DE BUDA. En la part de Buda, la més medieval, plena de carrerons empedrats i cases barroques i on és millor pujar amb el vell funicular o l’autobús, trobaràs els seus emblemàtics ponts. El de les Cadenes, en honor de Sissi Emperadriu, i el més bonic, el de la Llibertat, de color verd i que no cal perdre’s.

AVINGUDA ANDRASSY. El carrer més llarg de la ciutat i la que conté la majoria de botigues, restaurants, palaus… Però també els teatres, òpera i musicals, concentrant-se la majoria de l’oferta cultural de la ciutat. Juntament amb el carrer Váci Utca, és la més important i transitada.

MERCAT CENTRAL. Aquest mercat, té molta història a la seva esquena. Construït a la fi del s. XIX, va ser parcialment destruït durant la segona Guerra Mundial, i volta a restaurar uns anys més tard.

LA CIUTADELLA. És el punt més alt de la ciutat i on es contemplen les millors vistes de Budapest.

EL CAFÈ NOVA YORK. Emblemàtic cafè situat dins de l’Hotel Boscolo i datat de 1895, està catalogat com el més bonic del món. No en va, des de les 8 h del matí es formen cues per a entrar a ell, pel que s’aconsella reservar taula amb antelació i gaudir d’un agradable desdejuni. A part del Nova York, altres tradicionals són el Ruszwurm on cal deixar-se atrapar per la seva meravellosa pastisseria, o el Gerbeaud.

Quant a la seva gastronomia, destaca el Kiskakukk de menjar tradicional Hongarès, que compta a més amb llibreries i música en directe i on es troba alguns dels menjars típics com el Goulash o els filets de bou amb salsa hongaresa. I tot a una formidable qualitat-preu. Altres menjars típics de la terra i que han de tastar-se en qualsevol dels nombrosos restaurants amb què compta la ciutat són el Pollastre al Paprika amb Galuska o el Pastís Dobos.

Com es pot veure, molts plats per a degustar, molta cultura per gaudir… Sens dubte Budapest és una ciutat molt completa i plagada d’història, amb moltes coses a oferir-nos i tot a un preu molt econòmic

Per Eva Remolina