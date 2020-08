Google espia el que fas en les apps de la competència

No existeix límit a l’acumulació d’informació i dades que estan duent a terme les grans signatures de l’era digital. Empreses com Google o Facebook són totalment opaques i ens assabentem al cap de molt de temps que han estat obtenint aquests recursos d’una manera que casa molt poc amb la seva pretensió de transparència.

En aquesta ocasió ha estat el diari The Informer qui ha descobert que Google ha utilitzat un programa intern -és a dir no públic i només a l’abast dels empleats- per a rastrejar l’ús que els usuaris fan d’aplicacions rivals amb els seus dispositius mòbils amb el sistema operatiu Android instal·lat. Es diu Android Lockbox i segons documents interns de l’empresa, estaria emprat per a monitorar l’activitat dels clients propis que tinguin programes de Google instal·lats en els seus mòbils.

Lockbox s’activa quan els usuaris estan instal·lant i configurant el seu dispositiu mòbil i ha estat emprat per a obtenir dades de TikTok a l’Índia amb l’objectiu de veure la millor manera de llançar una aplicació similar anomenada Short al mercat del país asiàtic. Al mateix temps i segons informa The Informer, aquest sistema també s’ha emprat per a obtenir dades del funcionament d’aplicacions rivals de Gmail o de xarxes socials com Facebook.

La companyia ha assenyalat que aquest tipus de programes són totalment transparents i que la competència també els utilitza. La veritat és que aquesta explicació és totalment insuficient i posa en relleu la poca importància que Google dóna a les dades dels usuaris.

Per Tecnonews