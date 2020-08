Creixement personal: Temps de reflexió

No podem deixar d’estar actius. Però si hem de dedicar un temps a poder reflexionar. Sobre el que ha succeït, sobre el que estem fent i sobre el que volem fer.

No són temps fàcils però, quan ho han estat? Arribats a aquest punt; és el moment de, sense deixar de ser actius, guardar espais per a reflexionar. Sobre com volem emprendre el futur des d’ara. El viscut fins al moment ens ha canviat la vida a tots.

Som a l’estiu i potser podem gaudir de vacances o potser no. Independentment d’això hem de buscar petits espais de temps i traçar una estratègia, un futur. Planejar en la nostra ment diferents escenaris i com avançar a través d’ells. Preparar-nos bons i sòlids camins però visualitzar també què fer davant la possibilitat de que no fossin tan fermes.

Evidentment ningú pot preveure el futur però si el podem planificar una mica, si visualitzem diferents opcions i escenaris. Quan ens toqui viure’ls, ens sentirem més preparats per a superar-los en cas de no ser favorables. O d’aprofitar-los al màxim, si el vent bufa al nostre favor.

Dedicar un temps de reflexió al nostre futur més immediat i les seves possibilitats, sempre serà un avantatge per a un mateix. No dic que sigui fàcil dic que val la pena fer-ho.

