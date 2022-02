Les tropes russes entren a Kíev

L’avenç de l’exèrcit rus a Ucraïna continua. Aquest divendres al matí tropes d’assalt han entrat a Kíev. Per segona nit consecutiva algunes ciutats, en especial la capital, han estat bombardejades amb míssils dirigits a objectius militars, que també han afectat població civil.

El president d’Ucraïna, Volodymyr Zelenskiy, ha confirmat que des de l’inici de l’ofensiva russa han mort 137 soldats i hi ha més de 300 ferits. Ha assegurat que amb la seva família són l’objectiu número u, però ha reiterat que no abandonarà el país.

Zelenskiy ha criticat el paper de la comunitat internacional perquè ningú s’ofereix a ajudar-los i els han deixat sols davant la invasió.

Aquest matí, tropes russes han entrat pel nord a Kíev i algunes informacions apunten que hi ha combats a només 9 quilòmetres del parlament ucraïnès. Algunes zones de la capital semblen una ciutat fantasma. Les autoritats locals recomanen a la població que es protegeixi en els refugis i el metro, on fa hores que s’acumula la gent.

Mentrestant en molts països hi ha hagut manifestacions per donar suport al poble ucraïnès i rebutjar la invasió russa. Aquest és el cas d’algunes ciutats dels Estats Units, que s’afegeixen a les que van tenir lloc a Alemanya i França. També a l’interior de Rússia, on hi ha una part de la població contrària a la invasió.