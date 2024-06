Bon paper de la selecció andorrana d’hoquei patins infantil al Campionat d’Espanya d’autonomies

Els joves patinadors de la selecció andorrana infantil (FAP)

Aquest passat cap de setmana va cloure la 28a edició del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques d’hoquei patins de categoria infantil que es va disputar a Alcobendas (Madrid) on Andorra va finalitzar en sisena posició de dotze participants.

La selecció del Principat va jugador una primera fase de grups on va aconseguir classificar-se en tercera posició, per darrera de Catalunya i Madrid i per davant de Navarra i Cantàbria. Va obtenir dues victòries i dues derrotes.





Resultats a la fase de grups:

Andorra – Navarra. 2-1.

Cantàbria – Andorra. 1-2.

Catalunya – Andorra. 10-0.

Andorra – Madrid. 0-3.

Això va fer que els jugadors que dirigia Manel Rubio juguessin contra Galícia, l’encreuament pel cinquè i sisè lloc.





Partit 5è i 6è lloc:

Andorra – Galícia. 0-5.

El combinat andorrà no va deixar de lluitar, tenint clar les clares desavantatges que tenien envers els rivals (els jugadors andorrans eren fins a dos anys més petits). Malgrat caure 0-5, els del Principat van fer un bon partit, deixant clar la seva qualitat.

Manel Rubio valorava la participació del combinat andorrà explicant que “s’ha complert l’objectiu de seguir creixent en tots els aspectes del joc i mirar de ser competitius durant els 40 minuts”. Rubio afegia “hem guanyat 2 partits i en la resta hem estat vius i amb opcions fins el final, excepte amb Catalunya, que és la campiona i ara mateix inabastable per a la resta de seleccions”. El seleccionador andorrà acabava dient “aquests jugadors tenen un mèrit enorme, aconseguint aquest resultat final sent entre 1 i 2 anys més petits que la resta de rivals, han rendit molt per sobre de les expectatives i han demostrat una actitud i una capacitat d’esforç i de lluita dignes de campions”.