Veïns de Castellciutat volen un pas de vianants a l’N-260

Veïns de Castellciutat esperant que no circulin cotxes per a creuar l’N-260, on no hi ha pas de vianants (RàdioSeu)

Un grup de veïns de Castellciutat demana que el Ministeri de Transports del govern espanyol, titular de la carretera N-260, i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell habilitin un pas de vianants al pas de l’Eix Pirinenc per la població. Els habitants de la part oest del poble, al voltant de les naus industrials i de l’Hotel La Seu, no disposen de cap accés regulat per anar a peu d’un costat a l’altre del nucli, cosa que els representa un risc molt real de patir un atropellament en els seus desplaçaments quotidians.

En aquest sentit, aprofiten per a denunciar que un dels motius d’aquest risc és que molts vehicles passen per aquesta travessia urbana sense respectar el límit de velocitat, que en aquell tram és de 50 km/h. A aquests factors s’hi afegeix que el punt on han de creuar té poca visibilitat, tant per a ells com per als conductors que van en direcció sud, perquè es troba en una corba just abans de la recta de Montferrer.

Per tot plegat, creuen que de fet serien necessàries d’altres mesures de seguretat per als vianants, com ara un bony reductor de velocitat, un semàfor amb activació per botó o, fins i tot, un radar, però que com a mínim el pas de vianants és un mitjà totalment obvi i imprescindible.