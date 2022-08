Bessons, a l’escola: junts o separats

En el cas dels bessons, només tenim dues opcions: separats o junts. Per a ambdues opcions és bo seguir unes pautes.

Respecte a quina edat és la més recomanable per a separar els petits, els experts diuen que dels 3 al 6 anys. De petits, els bessons tenen molt arrelat el concepte i el sentiment del “nosaltres”. A mesura que van creixent el “jo” comença a apoderar-se d’ells.

Si considereu separar-los…

• Eviteu que visquin la separació com si fos un càstig. Expliqueu-los els motius pels quals cadascú tindrà la seva classe.

• Sigueu permissius, que es puguin veure en el pati, que s’esperin a la sortida de l’escola… No passa res perquè es busquin, els germans que no són bessons també ho fan.

• Sigueu completament naturals, que no sigui un trauma. Resoleu completament els vostres dubtes per a així no traslladar-los la por a ells.

Si voleu mantenir-los junts…

• Parleu amb els professors i demaneu-los que els considerin sempre com a individus independents. En ocasions és fàcil que els considerin com un conjunt. Han d’evitar qualsevol tipus de comparació entre ambdós.

• Procureu, si és possible, que en els grups de treball no estiguin sempre junts. És bo que cada nen lluiti pel que és seu i que no se senti obligat a estirar l’altre.

Font:

tot-a-lot.com