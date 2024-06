La FesTAPA posa el punt gastronòmic perfecte en l’últim dia de la Festa del Poble d’Encamp

Imatge del FesTAPA 2024 (Ruben Calvo / Comú d’Encamp)

La FesTAPA ha posat el punt gastronòmic en aquest últim dia de Festa del Poble a Encamp. L’esdeveniment, que ha celebrat la seva segona edició, ha estat tot un èxit i ha acollit centenars d’assistents que no s’han volgut perdre les diferents propostes que han presentat els 14 establiments de la parròquia que han participat.

Més enllà de la part de la degustació, s’ha celebrat també el concurs de tapes, en el qual el jurat s’ha encarregat de puntuar el sabor, la originalitat i la presentació de cadascun dels plats, fins a obtenir, després d’una deliberació, els premiats. El premi a la tapa més creativa del FesTAPA ha estat per a la taverna Ta’picas, mentre que el premi a la millor tapa, escollida pel poble, ha anat per al Bar Lugo. Finalment, la tapa més venuda ha sigut la del Restaurant Les Pardines.

El conseller d’Esports, Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha fet una valoració “molt positiva d’aquesta segona edició del FesTAPA, ja no només per la gran afluència de gent, sinó també perquè els 14 establiments amb els quals contem han presentat una proposta gastronòmica de gran qualitat”. Marot ha destacat que “hem augmentat de 10 a 14 establiments, 9 dels quals han repetit, l’acceptació del format és molt bona i calculem que es vendran unes 2.500 racions en total”.

Per la seva part, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha fet valoració dels quatre dies de Festa del Poble, afirmant que “és un dels anys que més afluència hem tingut, en totes les activitats programades, i estem molt contents i satisfets”. Sans també ha explicat que “hem intentat mantenir una programació com la d’anys anteriors i, vist l’èxit, hem d’insistir a continuar per aquest camí, que arriba a tots els segments de població, al mateix temps que integrem propostes que ens arriben des de diferents entitats de la nostra parròquia”. Tots dos consellers també han agraït la feina interdepartamental que s’ha fet des del Comú, així com la dels cossos de seguretat, voluntariat, Creu Roja i bombers, que han permès acabar la festivitat sense cap incident.

La Festa del Poble ha tingut una gran participació en totes les activitats programades al llarg d’aquests quatre dies de celebració. Entre els actes més destacats hi ha hagut el Crash Car, amb 36 vehicles participants i més de 2.000 persones al públic; l’Encamp de Gresca, que enguany encetava oficialment la festivitat; l’Endansa Blanc, que va acollir més de 470 ballarins i ballarines, del país i de fora, amb grups molt variats pel que fa a l’estil de les seves propostes; la revetlla de Sant Joan i els grans concerts amb ‘Buhos’, ‘Els Catarres’ i ‘Despistaos’; o el FesTAPA d’aquest dilluns. També han tingut una molt bona acceptació i afluència les activitats infantils, els tornejos esportius i les propostes més tradicionals i musicals, amb grups en directe i discjòqueis.

Des del Comú es vol agrair la col·laboració i el treball de tots els serveis comunals implicats, del Departament de Cultura i de la Comissió de Festes, que han fet que es pugui gaudir un any més, i de la millor manera possible, de la Festa del Poble d’Encamp.





Les celebracions continuen a la parròquia amb la Festa Major de Sant Pere del Pas de la Casa els dies 28, 29 i 30 de juny

Un cop finalitzada la Festa del Poble d’Encamp, les celebracions continuen a la parròquia, i és que aquest cap de setmana, dies 28, 29 i 30 de juny es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere del Pas de la Casa amb més d’una vintena d’activitats per a tots els públics.

La festa començarà aquest divendres, a partir de les 11 h, amb la batucada amb ‘Next Art’ pels carrers del poble. La jornada continuarà amb l’espectacle infantil amb ‘Encanteris’ a partir de les 15 h a la plaça de l’Església i, posteriorment, hi haurà el berenar popular. Finalment, a les 20.30 h i fins a les 5 h se celebrarà la Festa de la Multicultura, també a la plaça de l’Església, sent un dels actes més esperats, i que comptarà amb la col·laboració de la casa de Portugal, la casa de França, la casa d’Espanya, la casa d’Argentina, la casa de Colòmbia, la casa del Brasil, l’Associació de veïns del Pas de la Casa i la casa d’Algèria. Les inscripcions es poden fer a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa a un preu de 2 euros.

El dissabte dia 29 continuaran les activitats, des de les 7 h amb el concurs de pesca al llac de les Abelletes i també hi haurà instaurat el mercat a la plaça de l’Església durant tot el dia. Durant la jornada es desenvoluparan diferents activitats per a joves i infants, per a adults i música en directe amb el grup de versions ‘La Tribut FM’ i una sessió progressiva de discjòqueis Dj Juan Cruz i Dj Dalmau.

El diumenge serà l’últim dia de la festivitat, el qual també estarà ple d’actes, amb pintacares, l’hamburguesada popular, actuacions musicals en directe, festa de l’escuma, entre d’altres.





PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE SANT PERE DEL PAS DE LA CASA