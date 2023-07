Responsables de projectes cooperatius es reuneixen a la Seu

Trobada de responsables de projectes cooperatius a l’Alt Pirineu i Aran (RàdioSeu)

Prop d’una quinzena de representants de projectes cooperatius en actiu a l’Alt Pirineu i Aran s’han trobat a la Seu d’Urgell, per a compartir les seves idees i experiències i explorar possibles col·laboracions. La reunió es va organitzar en el marc de la Setmana del Cooperativisme.

L’activitat va començar amb una xerrada a la llibreria al Refugi i va continuar a peu de carrer amb un aperitiu i una sessió de música per part de Ruralitat Sound Selektors. Júlia Leigh Capdevila, portaveu del col·lectiu i sòcia de la cooperativa d’arquitectura Coop d’Era, ha explicat a RàdioSeu que un dels objectius de la trobada pirinenca, que es feia per primera vegada, era “sensibilitzar i divulgar el model cooperatiu” i donar a conèixer el concepte d'”economia social”. Un dels motius és que, a causa de l’orografia i l’extensió del Pirineu, aquests projectes estan força “dispersos” i d’aquesta manera volien conèixer-se personalment de més a prop, com també conèixer quin és el dia a dia de cadascú.

Miquel Albero, soci d’El Refugi i amfitrió de la trobada, valorava positivament la resposta a aquesta idea de reunir-se a la Seu. Pel que fa als sectors en què treballen, Leigh i Albero han explicat que són força diversos. A més de l’arquitectura i els llibres, que són els seus respectius casos, també n’hi ha d’habitatge, del sector energètic, d’aliments artesans locals (Menja’t l’Alt Urgell), enginyeria, consultoria i entitats del tercer sector. En aquest últim àmbit, hi havia representants d’Integra Pirineus, Alba Jussà i Actua.





El TC rebutja el recurs de Pau Juvillà contra la seva inhabilitació

D’altra banda, pel que fa a les activitats d’aquest mes de juliol, El Refugi oferirà aquest dijous al vespre (19.00 hores) la presentació del llibre ERAT, l’exèrcit de la SEAT, amb el seu autor, Pau Juvillà. L’obra investiga com es van desenvolupar les reivindicacions de treballadors d’aquesta firma automobilística durant la transició a la comarca del Baix Llobregat, amb episodis d’infiltrats, guerra bruta i moviment obrer.

Pau Juvillà, precisament, ha estat notícia aquest dimarts mateix perquè el Tribunal Constitucional espanyol ha fet públic que no ha admès a tràmit, per “falta d’esgotament de la via judicial procedent”, el recurs que l’activista lleidatà havia interposat contra l’acord del Parlament de donar-lo de baixa com a diputat.

La cambra va prendre la decisió després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemnés Juvillà per no haver retirat uns llaços grocs de la façana de la Paeria. Això li comportava la retirada del seu escó per part de la Junta Electoral Central. Tal com ha passat en altres casos recents, el Parlament va acatar aquest requeriment. Cal recordar que el fins llavors diputat de la CUP havia estat escollit per la circumscripció de Lleida a les eleccions de febrer de 2021. Després de la inhabilitació el seu partit va interposar un recurs contenciós-administratiu, que ara no ha estat admès.





Més activitats

L’agenda d’El Refugi continuarà dimarts vinent, dia 11 (19.00 hores), amb la inauguració de l’exposició ‘Somriu’, de Xavi Casals. Divendres 14, a la mateixa hora, hi haurà un concert del cantautor Cesk Freixas i la presentació del cartell del certamen ‘Pirineu, terra de versos’. El dia 15, a les 12 del migdia, Laia Asso presentarà el llibre La Taca. Més endavant, divendres 21 a la tarda (18.15 h) es presentarà la revista La Caramella, dins el festival Els Set Inferns, i el dia 22 La Barraca serà present en aquest esdeveniment a Montferrer. Finalment, dijous dia 27 (20.00 h) al Parc del Cadí es programarà un concert del conjunt Fetus; i el dia 29 (12.00 h), Joan Safont presentarà el llibre L’estiu passat, acompanyat d’Albert Villaró.