El Pirineu és ple de paratges atractius (wirestock)

L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques del Govern d’Andorra comunica que s’han fet públiques les bases del 27è premi Pirene de Periodisme interpirinenc, al qual poden presentar-se els treballs d’investigació periodística sobre temes d’interès o que estiguin relacionats amb el territori pirinenc, que hagin estat publicats o difosos en premsa, ràdio, televisió o per internet, entre els dies 1 de juliol del 2022 i 30 de juny del 2023.

El jurat podrà excepcionalment prendre en consideració, amb el consentiment previ dels seus autors, treballs en qualsevol modalitat del premi que en la seva opinió s’adeqüin al seu esperit, encara que no hagin estat presentats.

La dotació del vint-i-setè premi Pirene és de 6.000 euros, aportats pel Govern d’Andorra, dels quals 3.000 euros seran per a un reportatge de ràdio o de televisió i 3.000 euros per a un reportatge de premsa escrita. A més, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat aporta una dotació de 1.500 euros més per aquell reportatge que faci especial incidència en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus.

Els treballs aspirants i el formulari d’inscripció s’han de presentar abans del 31 de juliol del 2023, al correu electrònic: premipireneandorra@govern.ad, l’hora límit seran les 00.00h. A l’assumpte s’hi ha d’incloure la indicació que concorre al premi Pirene. A la pàgina web s’hi poden consultar les bases.