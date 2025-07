Baró (PS) pregunta al Govern sobre les cues i els retards registrats al servei de Tràmits

Pere Baró, president del Partit Socialdemòcrata (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha formulat per escrit una pregunta adreçada a l’Executiu per tal de tenir coneixement de les cues i retards que s’ocasionen al servei de tràmits de l’edifici administratiu de Govern. Baró demana de quin personal disposa el departament i quines són les seves funcions.

En aquest sentit, Pere Baró, vol saber quina era la dotació de personal l’any 2024 i el 2023, per a tenir les xifres absolutes i els percentatges comparatius, també demana com es calcula el temps d’espera i el temps d’atenció per part dels gestors.

En el cas que es calculi, quin ha estat el temps mitjà d’espera i d’entrevista des de principi d’any, així com durant els anys 2024 i 2023, Baró pregunta pel desglossament per mesos, amb xifres absolutes i percentatges.

El conseller general socialdemòcrata vol la dada concreta de quantes persones han visitat el departament de tràmits durant el primer trimestre de l’any en curs, així com els anys 2024 i 2023. Es demana el desglossament per mesos, amb xifres absolutes, percentatges i el motiu de la visita.

Baró, sol·licita al Govern quin considera que és el motiu de les llargues cues que s’han produït les darreres setmanes al servei de tràmits i si l’Executiu té actuacions previstes per a evitar aquestes cues i retards.