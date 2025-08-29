Accident a l’avinguda Salou amb tres ferits

La Policia informa d’un accident de circulació entre dos turismes, un amb matrícula dels Països Baixos i un altre amb placa andorrana. El sinistre de trànsit ha tingut lloc aquest dijous, minuts després de dos quarts de vuit del vespre, a l’avinguda Salou, concretament al punt quilomètric 2,750 de la CG-1, a la parròquia d’Andorra la Vella.
Els dos vehicles circulaven en sentit ascendent, el vehicle neerlandès pel carril de la dreta i el vehicle andorrà pel de l’esquerra, quan el turisme estranger s’ha creuat, han col·lidit i s’han sortit de la via. A conseqüència de l’accident, han resultat ferides tres persones: el conductor del vehicle dels Països Baixos, turista de 25 anys, i el conductor i el copilot del cotxe andorrà, de 20 anys els dos.