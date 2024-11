Baró pregunta pels protocols per a l’arribada de temporers d’aquesta temporada d’hivern

El conseller general, Pere Baró (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat aquest dimarts una bateria de preguntes escrites sobre l’arribada de temporers per a la temporada d’hivern 2024-2025 després d’haver-se reunit amb el sector per a copsar les seves inquietuds i preocupacions al respecte. Baró ha sol·licitat al Govern saber si s’ha estudiat la possibilitat d’activar un protocol per a l’arribada dels temporers i, de ser així, en què consisteix.

Així mateix, ha demanat pel nombre d’efectius que gestiona aquesta arribada i quines són les seves funcions, i si l’Executiu contempla la possibilitat d’augmentar la xifra d’efectius (i, si és així, la dada de quants professionals i en quin període).

El conseller general socialdemòcrata també ha preguntat si es podran fer tràmits, que ara són presencials, en línia, si s’ha previst deslocalitzar el servei a altres llocs del país durant la temporada d’hivern i si s’ha estat en contacte -o es preveu fer-ho- amb diversos actors implicats per a coordinar l’arribada dels temporers. Finalment, Baró demana que, de ser així, es desglossi per dates de reunions o trobades amb l’actor implicat i les conclusions d’aquestes i, en cas negatiu, que el Govern expliqui per quina raó no s’ha fet.