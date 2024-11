Els alumnes de Canillo reben el concert pedagògic del Trio Elégie

El Trio Elégie actuant per als escolars de Canillo (Associació Amics del Cambra Romànica)

La música més educativa va arribar aquest dilluns a Canillo. L’església de Sant Cerni, que dissabte va ser l’escenari de l’actuació per al gran públic, va rebre ahir als alumnes de les escoles andorrana i francesa de primera ensenyança de Canillo. Més de 200 alumnes van poder seguir les explicacions que la cantant andorrana, Maria Soler, va exposar entre les interpretacions de peces com l’Havanera de l’òpera Carmen, o el popular Cant dels Ocells.

La mezzosoprano va estar acompanyada per Raphael Boulet al violoncel i Way Ki Denis Fung al piano. Els tres joves estudien al conservatori de París, on el grup es va formar, i amb el qual van actuar al cicle Cambra Romànica, el passat dissabte, dia 2 de novembre.

Els escolars van gaudir d’una bona estona de música, però sempre amb aquesta vessant educativa que busca fomentar l’estima i l’entesa de la música clàssica entre els més joves. I és que les agrupacions de música de cambra exposen un munt dels valors que avui més es busquen en els estudiants: el treball cooperatiu, l’escolta i l’acord entre els membres del grup per a aconseguir una fita comuna on cap dels participants és protagonista, sinó un indispensable més.

“No sabem si és per això que l’èxit d’aquests esdeveniments està assegurat, i ho tornarem a gaudir el proper divendres amb el Trio Glièse”, asseguren des de l’organització. Aquest grup, amb Jordi Albelda al violoncel, actuarà al Cambra Romànica, el dissabte dia 9. Més endavant serà el moment del Duo Puya-Grona i el Duo Althea, que tocaran per a l’escola de segona ensenyança d’Encamp a meitats de novembre.

“Tots ells, són grups de joves músics que poden connectar més que ningú amb els escolars i esperem que els transmetin la seva passió per la cambra”.