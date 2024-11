Avancen els treballs a la carretera d’accés als Cortals d’Anyós

Treballs a la carretera de Beixalís (Comú de la Massana)

Les obres a la carretera de Beixalís s’estan intensificant al màxim, amb equips que treballen de 8 a 22 h, de dilluns a dissabte. A més, a partir d’aquesta tarda de dimarts s’ha afegit al dispositiu una nova màquina de perforació per a avançar al màxim els treballs. “Des del Ministeri de Territori estem posant tots els mitjans possibles per a accelerar la reobertura amb pas alternatiu el més aviat possible per a donar servei a tots els veïns de la zona”, afirma el ministre Raul Ferré.

La cònsol major, Eva Sansa, agraeix els esforços del Ministeri i també del veïnat de les diferents urbanitzacions, que han aportat idees per a pal·liar les incomoditats que suposa el tancament de la via. “Som conscients que els veïns estan patint molèsties. Des del primer moment, per a nosaltres, la seva seguretat ha estat el més important i a partir d’aquí estem aplicant diverses mesures, algunes d’elles amb la seva complicitat i per això agraeixo moltíssim la seva col·laboració”, assegura Sansa.

Ahir dilluns ja es va obrir un camí perquè els veïns puguin accedir a casa seva a peu i en aquests moments s’està condicionant una zona d’aparcament, al davant de la urbanització del Bosquet, perquè hi puguin estacionar mentre durin les obres de construcció del carril provisional. S’espera que el pàrquing sigui operatiu aquest dijous i, per a garantir la seguretat, es farà un pas protegit amb tanques i amb punts de llum.

Des d’aquesta tarda de dimarts hi ha un servei de transport a demanda des del final del caminet fins als diferents habitatges, en un ampli horari, de 6.30 del matí fins les 21.30 h. Aquest servei es pot realitzar gràcies a la col·laboració de l’ECAP, que cedeix una furgoneta.

D’altra banda, hi ha veïns que prefereixen arribar a casa seva per Encamp, a través de la carretera de Beixalís. El Comú d’Encamp ha instal·lat rètols de prohibició del pas de bicicletes i indicant que durant aquestes setmanes el pas per aquesta carretera queda restringit als veïns de la zona. Aquesta prohibició inclou els camions.

Els enginyers continuen monitoritzant la zona, on no es detecten noves esquerdes, tot i que el moviment continua actiu. Per a consolidar la zona cal instal·lar una pantalla amb un centenar de micropilots.