Banys amb plantes i materials ecològics

La combinació de plantes i mobles per a tenir el millor bany (AMIC)

Els banys han deixat de ser només espais funcionals per a convertir-se en àrees de benestar i relaxació dins la llar. Aquesta evolució en el seu disseny no només es reflecteix en l’estètica, sinó també en la consciència ambiental. Cada cop més, la selecció de materials ecològics i la incorporació de determinades plantes, s’està posicionant com una tendència destacada, ja que ofereix beneficis tant per al medi ambient com per als usuaris.

Una de les solucions més utilitzades en aquests banys sostenibles és l’ús de materials reciclats. Les rajoles fetes de vidre reciclat o ceràmiques elaborades amb materials reutilitzats són exemples clars de com es pot reduir l’impacte ambiental sense sacrificar l’estil. Aquests materials ofereixen un aspecte modern i elegant, mentre aprofiten recursos que, d’una altra manera, acabarien com a residus.

A més, la fusta certificada per la seva procedència sostenible està guanyant terreny en els banys ecològics. Aquesta fusta no només garanteix que els boscos siguin gestionats de manera responsable, sinó que també afegeix calidesa i naturalitat a l’espai. Utilitzada en mobles o accessoris, la fusta aporta un toc rústic i alhora modern. Á més, el caliu que aporta la fusta, combinada amb plantes d’interior, donarà un ambient reconfortant.

Per últim, la reutilització i restauració de mobles i elements decoratius també contribueix a la sostenibilitat. Aquesta pràctica no només redueix la demanda de nous recursos, sinó que proporciona un toc únic al bany, fent-lo més personal i autèntic.





Per Tot Sant Cugat