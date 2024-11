“Jurado nº 2”, de Clint Eastwood

Al nonagenari Clint Eastwood no li tremola el pols en el thriller judicial “Jurado nº 2” a partir d’un guió original de Jonathan Abrams – “Plan de escape” (2013) -. El veterà cineasta nord-americà de llarga i exitosa carrera ha dirigit una mena de versió actualitzada amb noves arestes del clàssic ‘Dotze homes sense pietat’ (1967, Sidney Limet) i ha realitzat una de les seves millors darreres pel·lícules. El resultat és un notable melodrama d’austeritat clàssica sobre el sentit de la justícia i qüestions espinoses com la veritat, la culpabilitat o la imparcialitat. El protagonista principal és el jove Justin Kemp (Nicolas Hoult), casat amb Ally (Zoey Deutch), a punt de ser pare i que participa en grups d’autoajuda d’exalcohòlics, el qual és seleccionat com a membre d’un jurat popular en un judici per assassinat. L’acusat, James Sythe (Gabriel Basso), defensa la seva innocència i no ha pactat amb la fiscalia una rebaixa de condemna a canvi de confessar-se culpable.

Però, el sospitós sembla el culpable necessari per al seu propi passat problemàtic i per la relació tempestuosa amb la seva xicota, Kendall Carter (Francesca Eastwood -filla del cineasta Clint Eastwood-), trobada morta daltabaix d’un pont en una carretera un dia de pluja. Durant la fase preliminar on es formulen les acusacions, Justin s’adona que ell podria estar implicat en la mort de la noia i això el confronta a un profund dilema moral que sacseja la seva vida. Aquest fet condiciona la seva participació en les deliberacions defensant en solitari i en primer terme la no culpabilitat de l’acusat. Però les implicacions personals en el cas el duran a canviar de posicionament per a protegir-se ell i condemnar a un innocent.

En el jurat popular hi ha també un inspector de policia que amaga la seva identitat, Harold (J K. Simmons) -Oscar al millor actor per ‘Whiplash’ (2014, Damien Chazelle)-, i que estén la seva ombra de sospita sobre un assumpte gens clar intuint que es podria tractar d’un atropellament o un homicidi involuntari. La fiscal amb ambicions de carrera política, Faith Killebrew (Toni Collette), que vol treure rendiment electoral del cas, també acabarà arrossegada per un remolí d’emocions davant dels clarobscurs del cas. Toni Collette – ‘La vida de Muriel’ (1994, P. J. Hogan), ‘El sexto sentido’ (1999, M. Night Shyamalan) o ‘Hereditary’ (2018, Ari Aster) – ens torna a delectar amb una gran interpretació i el jove Nicolas Hault és un valor en alça, de carrera imparable, com demostra el seu protagonisme estel·lar en les anhelades properes estrenes ‘Nosferatu’ (2024, Robert Eggers) o ‘Superman’ (2025, James Gunn). En el repartiment de ‘Jurado nº 2’ trobem també en un paper secundari a Kiefer Sutherland.