Inscripcions per al V Concurs d’aparadors i decoració de Nadal d’Encamp i el Pas

Presentació del V Concurs d’aparadors i decoració de Nadal (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obre a partir d’aquest divendres, 15 de novembre, les inscripcions per a participar en la cinquena edició del Concurs d’aparadors i decoració de Nadal d’Encamp i del Pas de la Casa, en el qual es premiaran les millors decoracions d’establiments comercials, hotelers i de restauració.

Tant el conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, com la consellera de Turisme, Verònica Solsona han destacat que “la participació del sector comercial, restauració i hoteler en el concurs ajuda, per un costat, a tenir una parròquia atractiva durant una època de l’any amb molts visitants i, per altra banda, que els mateixos encampadans gaudeixin i se sentin atrets pel consum de proximitat”.

El concurs d’aparadors i decoració de Nadal 2024 és dirigit a tot el sector comercial i empresarial de la parròquia d’Encamp amb la finalitat de promoure la participació activa dels comerços per tal de col·laborar en infondre un ambient nadalenc decoratiu i contribuir en aportar a la parròquia un entorn nadalenc acollidor. Les inscripcions es poden fer a les oficines de Turisme d’Encamp o del Pas de la Casa i romandran obertes fins a l’1 de desembre del 2024.

Com a novetat d’enguany, les primeres 100 inscripcions rebran una corona decorativa de Nadal amb un distintiu que acredita la seva participació al concurs i que haurà de ser exposada en un lloc visible durant el període de durada del concurs, que anirà de l’1 de desembre de 2024 fins al 6 de gener de 2025. Durant aquest període, la decoració de Nadal ha d’estar exposada i visible al públic per a poder ser valorada pel jurat.





Fins a 6 categories diferents, tant a Encamp com al Pas, amb premis entre 150 i 450 euros

En aquesta edició, els participants en el concurs quedaran dividits en un total de sis categories en cadascuna de les viles, Encamp i el Pas de la Casa.

El jurat estudiarà les propostes presentades a concurs durant els dies 16 i 17 de desembre de 2024. Pel que fa a la valoració del jurat, aquest tindrà en compte la creativitat, la composició, l’harmonia i l’adequació de l’entorn, i es valorarà de manera positiva la incorporació de motius eco-sostenibles com poden ser el reciclatge, sostenibilitat ambiental i mediambiental, reducció de la il·luminació o l’economia circular. Els criteris a seguir es basaran en el disseny, l’originalitat, la il·luminació (sostenible), el foment dels valors locals, la quantitat i tipologia dels materials reciclats utilitzats i el contingut didàctic del projecte.

Cal destacar que enguany, per tal de promoure la creativitat i la innovació, els guanyadors d’edicions anteriors no podran optar als mateixos premis d’aleshores si no hi ha una modificació substancial de la decoració.

Les bases completes del concurs es poden consultar aquí. Per a més informació es pot contactar amb el departament de Turisme i Reactivació Econòmica al +376 731 000 o a través de reactivacio@encamp.ad.