Durant el dia o la setmana tenim temps per a fer de tot i una de les coses que més fan segregar endorfines (analgèsic natural) son ballar, cantar i somriure. Són molt senzilles de realitzar i es poden fer en qualsevol lloc i moment. Amb això no vull dir que les dues primeres les farem durant la jornada laboral o en mig d’una reunió però, si que ho podem fer a casa.

T’acabo de donar una fórmula infal·lible per a somriure, si balles o cantes, inevitablement es dibuixa un somriure en la teva cara. Estàs reflectint alegria o si més no, pau mental. No importa els problemes que puguis tenir, ballant i/o cantant el teu estat anímic canvia i amb ell la manera d´interpretar i afrontar les situacions que t’estan pertorbant. No importa l´estil de música sempre i quant t´agradi, han de ser cançons alegres i balls dinàmics.

L’explicació a aquest fenomen és senzilla de trobar, mentre cantem o ballem la nostra ment està centrada en gaudir del moment i com a resultat apareix el somriure i amb ell les endorfines. Aquestes alliberen l’estrès acumulat, li donen brillantor al nostre rostre, ens fan veure més atractius i ens sentim més feliços. A banda d’això, també rebaixa la pressió arterial i enforteix el sistema immune i això ens condiciona l’actitud, inevitablement ens farà actuar de forma alegre i la lectura que farem de la realitat serà optimista o si més no, no tan pessimista com es podria pensar en un primer moment.

Dit això, la nostra actitud és la que marcarà la diferència entre fingir un estat d’alegria o viure’l realment. En les xarxes socials veiem gent que escriu frases positives i penjant fotos mostrant-se alegres, quan en la vida real estan amargats i no li troben sentit a la seva pròpia existència. Fixa’t en ells i veuràs que ni ballen, ni canten i encara menys somriuen a diari, és tot el contrari, es passen tota la setmana maleint la seva mala sort.

