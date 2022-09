Avui arrenca la Setmana del llibre en català amb presència d’Andorra, l’Alt Pirineu i Aran

Un any més el Ministeri de Cultura i Esports d’Andorra, a través de l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques, participa a la Setmana del llibre en català, que aquest divendres arrenca i que s’allargarà fins al 18 de setembre del 2022 a Barcelona, al Moll de la Fusta.

La trobada d’enguany arriba a la 40a edició i Andorra hi és present sota un mateix estand, el número 65, amb les edicions del Govern d’Andorra, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu.

Així, s’oferiran en total prop de 230 títols, fins i tot algun material amb un format diferent del llibre, com la revista Portella i la revista que edita Àgora Cultural cada any.

Andorra participa a l’esdeveniment des del 2012 en un inici cada dos anys, ho fa de forma anual des del 2016. Els objectius de la presència d’Andorra a la Setmana són promoure el sector editorial andorrà i pirinenc, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet per encàrrec o amb suport institucional i exposar, d’aquesta manera, una mostra del ventall cultural del Principat i del Pirineu. L’Associació Llibre del Pirineu rep el suport també de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

Els editors del país, els escriptors i les entitats i institucions que tenen producció editorial poden vendre les seves obres en el mateix estand, donant un relleu especial a les darreres novetats. A més, també hi ha obres d’autors andorrans publicats per segells catalans com Pagès, Grup 62 o Males Herbes.

La presència andorrana s’acompanya de diverses activitats que tindran lloc en diversos espais. Destaquen les presentacions de novetats del dia 17 de setembre que els organitzadors de la Setmana han agrupat sota el nom el Matí d’Andorra.

La Setmana del llibre en català és una mostra que té per objectiu promoure la lectura i la venda de llibres en català. Enguany agruparà 259 expositors, dels quals 206 d’aquests són segells editorials i 25 llibreries; s’ha confirmat l’assistència d’Andorra, Illes Balears i País Valencià de manera destacada.

A l’espai de la Setmana hi haurà quatre escenaris i el tradicional espai de revistes d’IQUIOSC.CAT. L’horari s’amplia, així com el nombre d’activitats. Es pot trobar més informació a www.lasetmana.cat.

Llista d’editors participants

– Publicacions del Govern d’Andorra

– Andorra Recerca + Innovació

– Consell General

– Editorial Andorra

– Editorial Límits

– Aloma Editors

– Anem Editors

– Mesclant Editors

– Societat Andorrana de Ciències

– Editorial Trotalibros

– Editorial i Acadèmia Masegosa

– Edicions Salòria

– Editorial Medusa

– Marinada Edicions

Programa d’activitats

Dissabte 10 de setembre – Escenari 2

11.15 h – Presentació de l’Editorial Trotalibros: El tercer casament de Kostas Taktsís

El periodista Marc Giró entrevistarà al traductor Jaume Almirall.

Diumenge 11 de setembre – Escenari 3

16.00 h – Presentació de l’Editorial Trotalibros: Cares enmig de l’aigua de Janet Frame

Conversa entre l’editor Jan Arimany i Iolanda Batallé

Dissabte 17 de setembre – Escenari 1

Matí d’Andorra

11.15 h – Obertura acte institucional

11.30 h – Taula rodona: presentació de novetats editorials a càrrec de Noemí Rodríguez

– Parets de pedra seca presentat per Cèlia Mallafré (Editorial Andorra)

– Les ànimes sordes, d’Albert Villaró (Editorial Medusa)

– La vida teatral a Andorra de 1900 a 1970, de Fabiola Sofía Masegosa (Editorial i Acadèmia Masegosa)

– Moles i molins fariners d’Andorra, de Francina Pons Pifarré (Aloma editors)

– Olor de difunt, de Ludmilla Lacueva Canut

12.20 h – Presentació: 100 coses que has de saber sobre Andorra (Anem editors)

Conversa entre els dos autors del llibre: Arnau Colominas i Maria Cucurull.

12.50 h – Presentació: Jocs i cançons infantils d’abans (Edicions Salòria)

Conversa de l’editor Marcel·lí Pascual amb l’autor Josep Espunyes.

13.15 h – Albert Villaró conversa amb els autors de les novetats d’Editorial Medusa

– Tractat d’anatomia, d’Òscar Palazón

– Quatre dones del setze, de Laia de Ahumada

– Sis pamflets de por i una traducció, d’A. Munné-Jordà

Dissabte 17 de setembre

De 12 a 13h -La senyoreta de Núria Gras i Josefina Porras

Dissabte 17 de setembre – Cinemes Maldà

20.30 h – Projecció del documental de Jorge Cebrián: Pena capital sobre la impactant història del darrer executat a Andorra

L’estrena comptarà amb la presència d’Iñaki Rubio, autor del llibre ‘Morts qui us ha mort’, editat per Comanegra, que aborda aquest cas i que ha estat recentment un èxit de vendes. Cebrián i Rubio faran una petita xerrada prèvia a l’estrena en cinemes del documental.

Iñaki Rubio signarà exemplars del seu llibre el dia 17, a les 18 h, a l’estand de Comanegra.