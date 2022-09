Organitzen un taller de cistelleria aquest dissabte a Alinyà (Alt Urgell)

La població d’Alinyà acollirà aquest dissabte, dia 10 de setembre, un taller de cistelleria. L’activitat, oberta a tothom, la impartirà el cisteller local Lluís Betriu i es durà a terme en horari tant de matí (10.00-14.00 h) com de tarda (15.00-17.00 h).

Per als participants, el taller inclou el material i les eines per a treballar al llarg del dia. El preu és de 50 euros i les places són limitades. Les inscripcions encara estan obertes i es poden fer a través del telèfon i whatsapp 689 09 62 58.

En una entrevista a RàdioSeu, Lluís Betriu ha destacat que actualment fa els seus cistells amb el seu propi vímet, mitjançant els arbustos que cultiva per a aquesta finalitat. Betriu detalla que aquesta fusta té l’avantatge que és lleugera i resistent, però que cal tallar-la en el moment adient, a partir de la lluna vella de març, perquè tingui aquestes característiques. A més a més, es tracta d’una planta que requereix de força aigua i que ha d’estar protegida del bestiar, tant el domèstic com el salvatge. Per això, l’han de tenir en espais delimitats.

Després, la planta es posa en aigua perquè s’estovi la pell i posteriorment s’asseca al sol, perquè adquireixi un color més clar. Betriu també ha esmentat que tradicionalment, a Alinyà, els cistells s’han fet força resistents, perquè s’hi conreava moltes patates i calia que els recipients fossin forts. Per això, van començar a fer-hi cistells semblants als que es fan servir per a collir bolets, però amb la base i les anses reforçades.

Tanmateix, actualment, a Alinyà, també preparen d’altres cistells de tota mena, com també guarniments o reproduccions fetes amb vímet. L’artesà alturgellenc, paral·lelament participa en fires d’arreu.