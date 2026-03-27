El Campionat Nacional de Karate se celebrarà, dissabte, a Escaldes

El pavelló Prat Gran d’Escaldes-Engordany serà l’escenari, aquest dissabte, del Campionat Nacional de karate, una de les cites més destacades del calendari federatiu, que comptarà amb la participació d’un total de 61 inscripcions individuals registrades. La competició reunirà karatekes a partir de cinturó groc amb l’objectiu de definir els nous campions nacionals en les diferents categories, tant en kata com en combat.
La directora tècnica de la federació, Sandra Herver, destaca la importància de la cita: “És el campionat més important de l’any i una gran oportunitat perquè els karatekes vegin en quin punt es troben actualment i per a definir els nous campions nacionals”.
A més, el campionat també permetrà analitzar el moment actual del karate andorrà i continuar treballant en la configuració dels equips nacionals. “Ens ajuda a veure el nivell actual i a estructurar els equips tant de kata com de combat”.
Amb un format concentrat, la jornada es preveu dinàmica i competitiva, amb un bon ambient entre tots els participants.