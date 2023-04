Avís per cops de vent als cims del Pirineu

En groc, les comarques on el vent bufarà més fort (SMC)

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d’Alerta del pla Ventcat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d’un episodi amb forts cops de vent entre aquest dimecres i dijous. La situació pot afectar els cims del Pirineu i les comarques del litoral i el prelitoral.

Segons aquesta predicció, la ventada ha començat aquesta tarda pels extrems nord i sud de Catalunya, amb ratxes al voltant del 90 km/h tant a l’Alt Empordà com a les Terres de l’Ebre, però aquest dijous ja afectarà pràcticament tot el país. Cap al migdia, el vent del nord pot bufar al voltant dels 70 km/h a les àrees de Barcelona, Girona i Tarragona, com també a cotes mitjanes i altes del Pirineu, on el front va acompanyat de pluja i neu.

En aquests casos, Protecció Civil recorda que cal extremar la precaució a l’hora de conduir, pel risc que el vent desviï la trajectòria dels vehicles, i en totes les activitats que es facin a l’aire lliure, sobretot en zones boscoses amb perill de caiguda d’arbres. I pel que fa a les ciutats i pobles, es recomana anar amb compte amb la possible caiguda d’elements estructurals a la via pública, a més de retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent.