Queden regulades les qualificacions de monitor i director d’activitats de lleure

Una monitora fent activitats de lleure (Freepik)

En el Consell de Ministres d’aquest dimecres s’ha aprovat el Decret de creació i regulació de les qualificacions de monitor i director d’activitats de lleure, així com dels centres de formació en l’àmbit del lleure. Aquest text professionalitza el sector, crea les qualificacions, crea el pla d’estudis necessari per a obtenir la qualificació, regula les vies d’obtenció, així com el procediment per a reconèixer les titulacions obtingudes a l’estranger.

En la sessió del Govern del passat 29 de març, es va aprovar la modificació del Reglament de les activitats de lleure, que inclou diversos canvis en relació amb l’anterior reglament del lleure, vigent des del 2020, amb l’objectiu de garantir una atenció de qualitat als infants i adolescents. La normativa estipula l’exigència d’una titulació específica, en cas de no disposar d’una titulació universitària, per a poder exercir com a monitor o responsable de les activitats de lleure.

Així, a través del decret aprovat es creen les qualificacions de monitora i directora d’activitats de lleure que capaciten a les persones interessades a desenvolupar les funcions pròpies de l’exercici d’aquestes ocupacions. En aquest sentit, el text regula els detalls d’ambdues formacions, com ara el nombre mínim d’hores, la metodologia, les fases formatives, els aspectes relatius a la formació a distància i les vicissituds de les estades formatives.

A més, el Decret preveu la creació de la Comissió de Reconeixement de les Qualificacions de Lleure que s’adscriu al ministeri competent en matèria de joventut, amb la funció de reconèixer les qualificacions obtingudes a l’estranger relacionades amb l’àmbit del lleure, sempre que compleixin els requisits establerts reglamentàriament. Així doncs, totes les persones que disposin d’una qualificació de lleure obtinguda a l’estranger, podran demanar el reconeixement de la seva titulació facilitant, així, l’accés a treballar en aquest àmbit.