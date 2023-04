La tennista Vicky Jiménez obtindrà un ajut professional de 150.000 euros

Vicky Jiménez damunt la pista (Andorradifusió)

La jove tennista andorrana, Vicky Jiménez, rebrà una ajuda de 150.000 euros. La quantitat, adjudicada per la secretaria d’Estat d’Esports del Govern andorrà, va destinada a la Federació de Tennis, que és qui la gestiona per a una de les esportistes amb més projecció.

Aquest és el tercer any que la tennista rep aquesta ajuda professional. Es pot considerar com un dels ajuts més importants que es destinen als professionals d’elit a nivell individual. En el cas de Vicky Jiménez, l’ajut s’explicaria pel que pot aportar a nivell esportiu i, a la vegada, de renom per al Principat.