El Col·legi d’Infermeres i Infermers celebra l’assemblea general i renova la junta amb una candidatura continuista

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra (COIA) va celebrar, dijous, la seva assemblea general amb motiu de les eleccions per a la renovació de la junta que liderarà la institució durant els pròxims tres anys. Amb un total de 554 membres, el Col·legi es consolida com el més nombrós del Principat dins dels col·legis professionals. En el marc del procés electoral, i davant la no presentació de candidatures alternatives, s’ha formalitzat una única llista que representa una clara aposta per la continuïtat.
Aquesta candidatura manté al capdavant a Gemma Ballester, que revalida el càrrec de presidenta i donarà continuïtat a la línia de treball desenvolupada fins ara, centrada en la defensa i promoció de la professió infermera, així com en la millora constant dels serveis als col·legiats.
Entre els principals eixos d’actuació per al nou mandat, destaquen l’organització de les IV Jornades Internacionals de Ferida Crònica, previstes per al pròxim mes d’octubre, l’impuls dels processos de preinscripció en infermeria, i el reforç de la formació continuada adreçada als professionals col·legiats.
El Col·legi reafirma així el seu compromís amb l’excel·lència professional, la innovació i el desenvolupament del sector sanitari al Principat d’Andorra.