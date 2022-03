Augmenten un 27% les instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de FEDA

L’aposta per l’energia fotovoltaica al país ha anat a l’alça en els darrers anys. La zona de distribució de FEDA (Canillo, Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany) compta amb 61 instal·lacions fotovoltaiques després que el 2021 se n’hagin incorporat tretze de noves en modalitat d’autoconsum. És a dir, que amb l’energia que produeixen s’autoabasteixen i l’electricitat que no consumeixen la venen a la xarxa de FEDA.

Precisament, l’aposta per l’autoconsum compta amb tot el suport de FEDA. D’una banda, contribueix a augmentar l’autosuficiència energètica del país i més en un context com l’actual d’extremada volatilitat dels preus d’importació de l’energia, també l’elèctrica. De l’altra, esdevé una eina que fomenta l’aposta per les energies renovables. Així, el 2021, les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de FEDA han produït 1.259 MWh, que se sumen a les altres fonts renovables del país, com la Central Hidroelèctrica, la principal font de producció del país. De fet, l’augment de producció és encara superior al del nombre d’instal·lacions. El 2020 es van produir 938 MWh, per la qual cosa l’increment ha estat del 34,2%.

L’aprovació de la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic (Litecc) va ser l’esperó clau per a l’autoconsum. El nombre d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa ha passat de 27 el 2018, 36 el 2019 i 48 el 2020, a les 61 actuals.

L’energia solar és una font renovable amb més potencial per al Principat. FEDA compta amb dues teulades amb plaques fotovoltaiques, a l’Estació Nacional d’Autobusos i a l’escola francesa de la Peletera (a Escaldes-Engordany), i desenvolupa el seu primer gran parc solar a Grau Roig, que es preveu inaugurar aquest mateix any.

El gran potencial de l’energia fotovoltaica al país, però, es troba a les teulades dels edificis, i, per tant, és imprescindible la implicació de la ciutadania en l’aposta per la transició energètica, que ha de reduir la dependència de les energies fòssils. Per fomentar-ho, el Govern ofereix ajudes a través del programa Renova.