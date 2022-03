Andorra Business, guardonada amb el premi Jean Baptiste Say per excel·lència empresarial

El jurat dels Premis Jean Baptiste Say ha guardonat Andorra Business amb el premi a l’excel·lència empresarial. En un comunicat, l’organització assenyala que la distinció a l’agència de promoció econòmica d’Andorra valora la feina que realitza l’entitat en matèria de “desenvolupament empresarial, emprenedor, innovador i econòmic”.

La cerimònia de lliurament del Premi Jean Baptiste Say 2022 tindrà lloc el dijous 28 d’abril a l’Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Està previst que el guardó el reculli el president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo. Amb anterioritat el premi l’han rebut entitats com la Fundación Amancio Ortega, el Instituto de Empresa o el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre d’altres.

La decisió dels Premis Jean Baptiste Say reconeix l’excel·lència, la innovació i el lideratge empresarial i tenen com a objectiu la valoració de les empreses i entitats com a impulsors de l’economia així com de les escoles de negoci, fons d’inversió, acceleradores i personalitats que en el camp executiu treballen de manera activa per contribuir des de l’esfera privada al desenvolupament de la societat en conjunt, la generació de riquesa i el progrés de les societats.

Jean Baptiste Say va ser un economista francès del segle XIX, fundador a Europa de la primera Escola de Negocis i defensor del paper de l’empresariat com a factor fonamental en la creació de la riquesa als territoris. Un paper que el jurat dels premis reconeix en la figura de les diferents categories que seran premiades.