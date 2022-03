Una vuitantena de persones participen en el simulacre d’allaus a Grau Roig

Més de 80 agents han participat aquest dimarts en el Simulacre Nacional d’Allaus; una jornada tècnica que es recupera després de dos anys d’aturada per la pandèmia i que busca revisar i actualitzar els procediments i les eines que s’haurien d’aplicar en cas que es produís una allau dins d’un domini esquiable del país.

Així, hi han participat membres tant de Protecció Civil, Bombers, Banders, Policia, SUM i Creu Roja, com també pisters de les diferents estacions d’equí del país, guies de muntanya i representants d’Andorra Recerca + Innovació, que s’han dividit en tres grans grups de treball: el sanitari, el de seguretat, i el de suport logístic.

A banda dels participants andorrans, i com és habitual, també s’ha convidat agents dels països veïns, i s’ha comptat amb la presència del Peloton de Gendarmerie Haute Montagne i de la Compagnie Republicaine de Securité de França, de la Unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers del Grup de Rescat de Muntanya de la Vall d’Aran, i de la Guardia Civil de Muntanya.

El Simulacre Nacional d’Allaus s’organitza des d’enguany de manera conjunta entre el departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències –en l’aspecte més organitzatiu i de preparació– i el departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments –que s’encarrega dels aspectes tècnics i operatius.

La jornada s’inicia amb un brífing i una presentació de la maniobra a tots els assistents i amb el desplaçament al lloc de l’allau, que enguany s’ha realitzat a la zona de Cubil, a Grau Roig. Un cop en situació, el simulacre es fa en condicions, el més semblant possible, a una emergència real i es duen a terme d’acord amb la programació establerta, mobilitzant el personal i els mitjans adscrits en cada operativa.

La finalitat del Simulacre Nacional d’Allaus és doncs la de refrescar els procediments i també calcular i establir els temps necessaris per posar en marxa tots els grups que hi participen. Un cop acabat, els presents intercanvien experiències i impressions i fan suggeriments per tal de millorar, si cal, alguns aspectes. La voluntat és continuar organitzant-lo una vegada a l’any en els diferents dominis esquiables.