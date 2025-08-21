Esquí: Rius, Gabriel, Cornella, Calvo, Estruga, Fernández i Font preparen el seu viatge de dissabte

Rius i Cornella, a Val di Fassa, amb Fred Beauviel i Roger Vidosa. FOTO: FAE
Rius i Cornella, a Val di Fassa, amb Fred Beauviel i Roger Vidosa. FOTO: FAE

L’equip masculí de tècnica es prepara ja per al viatge del proper dissabte, dia 23 d’agost, a Amèrica del Sud. Allà es dividirà en dos. Del 23 d’agost al 31 de d’agost, el grup format per Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella entrenarà a El Colorado, mentre que el 31 d’agost els esquiadors andorrans competiran a La Parva en un eslàlom.

Després estaran entrenant a Corralco del 23 d’agost fins el 25 de setembre. Per la seva part, els joves Pirmin Estruga, Àlvar Calvo, Marc Fernández i Maià Font estaran a Corralco, del 23 d’agost, en el seu cas, fins el 6 d’octubre.

