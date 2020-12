Augment de les visites als metges i pediatres i descens de les consultes d’especialistes

Així ho diu un estudi elaborat per la CASS per valorar l’impacte de la pandèmia i de les visites telemàtiques. L’activitat en medicina general ha augmentat més d’un 32% i en pediatria, gairebé un 15%. En canvi, la dels especialistes ha baixat un 17%.

La CASS també ha publicat el resultat de l’enquesta de satisfacció dels afiliats, que manté una bona valoració. L’enquesta revela que aquest 2020 ha augmentat l’ús de canals no presencials com el telèfon i internet per part dels afiliats.