Salut estudia no fer el cribratge escolar en els infants menors de 10 anys pel poc risc de contagi

El cribratge escolar, que es va encetar aquest dilluns, ha permès detectar dos casos positius de coronavirus. Fins aquest dimarts al migdia s’han fet 455 proves d’antígens a alumnes, professors i personal de centres de batxillerat, formació professional i ensenyament superior. Tenint en compte que els estudis indiquen que els més petits tenen poc risc de contagi, el ministeri de Salut està valorant no incloure els infants menors de deu anys en el cribratge.

En la comissió legislativa de Sanitat al Consell General el titular de Salut ha explicat que establir un calendari de vacunació no és factible, perquè cap vacuna ha estat validada. Això sí, estima que a final de gener es pugui vacunar el 20% de la població, que inclou més grans de 65 anys, persones amb patologies i professionals de la salut.

Les previsions més optimistes apunten que a l’estiu ho estarà la part de la població que ho necessita perquè no té anticossos. En aquest sentit, Martínez Benazet ha explicat que no es vacunarà a aquelles persones que hagin passat la malaltia i tinguin anticossos, sinó que es mirarà en quina situació immunològica estan i si tenen immunoglobines per defensar-se del virus. Encara s’està treballant en aspectes logístics com la conservació de les dosis, però es té clar que se seguirà el mateix procediment que en la campanya de vacunació contra la grip.

Joan Martínez Benazet ha avançat que a final de la setmana vinent estarà enllestit el protocol per a les festes de Nadal. Els primers esborranys exposen que en les trobades no es barregin més de tres nuclis de convivència.