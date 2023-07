El concert de Puigbó i Sanz, plat fort del MCTA a l’agost

Cartell anunciant el concert Colors & Songs al MCTA (museu)

El Museu Carmen Thyssen proposa descobrir els colors a través de la música del duet Roser Puigbò i David Sanz, en el marc de la programació Nits d’Estiu als museus, impulsat per l’Àrea de Museus d’Andorra. A més, per a completar l’oferta cultural del mes d’agost, es preveuen activitats familiars inspirades en les obres més acolorides de l’exposició “Khrôma. L’univers emocional del color”.

El dijous 3 d’agost a les 19:30 hores, es durà a terme el concert gratuït “Colors & songs” de Puigbó (veu) i Sanz (guitarra). Els assistents s’endinsaran en un viatge musical que fusiona la cançó tradicional i els colors de la mostra. Segons explica Roser Puigbò, “amb el David hem creat un concert especialment per a l’exposició de Khrôma, centrant-nos en els sis colors que la conformen. L’objectiu és unir encara més la música i l’art i, per aquest motiu, els temes triats busquen representar les emocions que ens transmeten les obres al llarg del recorregut. El vermell per exemple, representa la part romàntica i la dona, però també la reivindicació política i, per tant, hem triat dos temes que fan referència a aquestes emocions tan oposades.”

Aquesta activitat compta amb la col·laboració de la Fundació ONCA i permetrà gaudir dels sons més tradicionals, els grans èxits del jazz i de la música popular. “Al repertori incorporem fins a set artistes nous. Són versions que van des de la música gallega i l’havanera en català fins als Estats Units amb Leonard Cohen” continua Puigbò. Finalment, una de les sorpreses de la nit serà la fusió d’estils, ja que el duet comptarà amb la col·laboració del deejay cubà DJ Tite, amb una versió musical interpretada durant el recorregut de la policromia. Les entrades per a l’espectacle ja estan exhaurides.

La tercera setmana d’agost estarà dedicada al públic familiar. Durant el dissabte 19 i el diumenge 20 es realitzaran diferents sessions de tallers de retrats inspirats en les obres dels artistes Uri Dushi i Masaya. Durant l’activitat, els assistents hauran d’utilitzar la seva imaginació per a personalitzar les cares més conegudes del panorama musical i artístic amb tècniques mixtes.

Els interessats en participar en les activitats programades a l’espai EduCarmen podran escollir entre diferents sessions sota reserva prèvia i amb un aforament limitat. Cal destacar que l’edat mínima recomanada és a partir de 4 anys i que els infants menors de 12 anys han d’anar sempre acompanyats d’un adult.





PROGRAMA D’ACTIVITATS AGOST 2023

3 d’agost 2023: CONCERT COLOR&SONGS. Nits d’estiu als museus.

19 i 20 d’agost 2023: TALLER FAMILIAR CUSTOMITZEM RETRATS

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

Inscripcions gratuïtes.

Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800