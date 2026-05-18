ATIDA lamenta profundament la mort del seu president, Toni Gamero, referent en la sensibilització sobre la donació i els trasplantaments a Andorra

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (AT IDA) lamenta comunicar la mort del seu president, Toni Gamero, aquesta matinada de diumenge a dilluns, després d’una recaiguda de la leucèmia mieloide aguda contra la qual havia lluitat durant els darrers anys. Trasplantat de medul·la òssia el 7 d’abril del 2020, en ple estat d’alarma per la Covid19, Toni Gamero es va convertir en un dels rostres més visibles de la sensibilització sobre la donació de medul·la, òrgans i teixits al país. Des del 2022 presidia ATIDA, entitat des de la qual va impulsar iniciatives de conscienciació, acompanyament a pacients i defensa dels avenços en matèria de donació i trasplantaments a Andorra.
Apassionat de la fotografia i activista incansable, Gamero va transformar la seva experiència personal en una eina d’ajuda i esperança per a moltes persones. Amb una gran capacitat comunicativa i humana, va compartir públicament el seu procés de malaltia i trasplantament per a contribuir a normalitzar una realitat sovint invisible i fomentar la cultura de la donació.
En els darrers anys, havia participat activament en diverses campanyes de sensibilització, inclosa la campanya de promoció de la donació de medul·la òssia a Andorra l’any 2021, de la qual va ser imatge principal, contribuint a augmentar la conscienciació ciutadana sobre la importància dels donants compatibles.
També va posar veu a la realitat de les persones trasplantades a través de testimonis, exposicions i publicacions. Aquest Sant Jordi havia de presentar el seu segon llibre, ¿Y ahora qué?, centrat en la vida després del càncer i en tot allò que sovint queda fora del relat clínic. La presentació, prevista per al 16 d’abril a la Biblioteca Pública del Govern d’Andorra, va haver de ser anul·lada arran de l’empitjorament del seu estat de salut.
Anteriorment, havia publicat Diario de una leucemia, on relatava el procés de la malaltia i el trasplantament. En les seves pròpies paraules: “Calia explicar tot el que he pogut fer amb la meva segona oportunitat de vida, la qual em va donar el meu donant”.
Gamero sempre va reivindicar el valor immens de la donació altruista. El seu trasplantament va ser possible gràcies a un donant alemany compatible, localitzat entre milions de persones registrades arreu del món. Ell mateix definia el 7 d’abril del 2020 com el seu “cumplevida”, el dia que va tornar a néixer.
Més enllà del vessant associatiu, Toni Gamero també va representar Andorra als Jocs Mundials de Trasplantats celebrats a Dresden l’estiu del 2025, on va aconseguir una medalla de bronze en la modalitat de dards, contribuint a una participació històrica de Ia delegació andorrana. Per a ell, participar-hi també tenia un significat profundament personal: era una manera de retre homenatge al seu donant alemany i a Ia segona oportunitat de vida que havia rebut. En aquella ocasió va destacar que “l’esport és una eina de vida i de segones oportunitats”.
Recentment, coincidint amb la celebració dels 10 anys d’ATIDA, l’associació havia reivindicat una dècada marcada per l’acompanyament entre pacients i els avenços en donació al país. Una trajectòria en la qual Toni Gamero va tenir un paper clau durant els darrers anys, consolidant el missatge de solidaritat, esperança i suport mutu que defineix l’entitat.
Des d’ATIDA “volem traslladar el més sincer condol a la seva família, amistats i a totes les persones que van compartir camí amb ell durant aquests anys”.
“També volem agrair públicament la generositat del seu donant i la tasca dels equips mèdics i sanitaris que el van acompanyar al llarg del procés.
El seu compromís amb la sensibilització sobre la donació i l’acompanyament a les persones trasplantades deixa una empremta profunda dins d’ATIDA i en moltes persones del país.