Baró (GPS) demana mesures efectives davant l’augment de la inversió estrangera immobiliària

El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Pere Baró, ha entrat una pregunta oral adreçada al Govern en relació amb l’augment de la inversió estrangera en immobles que reflecteix l’Estadística d’inversió estrangera directa corresponent a l’any 2025, publicada el passat 12 de maig. Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata “considerem especialment preocupant que les dades oficials evidenciïn que les reformes impulsades pel Govern durant els darrers anys no han aconseguit reduir la inversió estrangera immobiliària ni tampoc frenar la pressió sobre el mercat de l’habitatge”.
En aquest sentit, Pere Baró recorda que “Andorra continua patint una greu crisi d’habitatge, marcada per les dificultats i les conseqüències directes que aquesta situació continua tenint sobre l’accés a l’habitatge per part de la ciutadania. El GPS considerem que l’increment sostingut de la inversió estrangera en el sector immobiliari continua tensionant els preus del mercat i dificultant encara més l’accés a l’habitatge tant de compra com de lloguer”.
La pregunta també fa referència a les diferents propostes formulades pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata al llarg dels darrers anys “per a combatre l’especulació immobiliària i reduir la tensió sobre el mercat de l’habitatge”. Entre aquestes mesures, els socialdemòcrates “hem defensat reiteradament la necessitat d’establir limitacions més estrictes a la inversió especulativa, reforçar el parc públic d’habitatge i prioritzar l’accés de la població resident a un habitatge digne i assequible”.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata “considerem que les reformes aprovades pel Govern han estat insuficients i no han tingut els efectes anunciats”. En aquest sentit, la pregunta oral de Baró busca que el Govern expliqui quina lectura fa de les dades oficials publicades recentment i quines actuacions pensa impulsar a partir d’ara per a corregir aquesta situació.
Des del GPS “defensem que cal actuar amb més contundència davant l’especulació immobiliària i impulsar polítiques públiques valentes que permetin garantir el dret a l’habitatge, protegir la cohesió social del país i evitar que l’habitatge continuï convertint-se en un actiu especulatiu inaccessible per a una part creixent de la població”.