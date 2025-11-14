Assumeixen el càrrec la 32a i 33a promoció d’agents penitenciaris

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha presidit aquest divendres l’acte de jurament de la 32a i 33a promoció d’agents penitenciaris adscrits al Departament d’Institucions Penitenciàries. En total han jurat o promès el càrrec cinc nous agents després que hagin assolit de forma satisfactòria el procés de formació i prova. Amb la incorporació d’aquests nous agents, el Centre Penitenciari compta amb una plantilla total de 63 agents. “Aquestes dues promocions, formades per un total de 5 nous agents, arriba en un moment en què la nostra societat reclama institucions fortes, però també properes, amb una mirada moderna i centrada en la persona” ha destacat la ministra Molné durant el seu discurs.
La titular de Justícia i Interior ha assenyalat que actualment la proporció de reclusos i treballadors és inferior a 1, concretament se situa a 0,92, és a dir, que hi ha més agents que interns, el que proporciona una de les mitjanes baixes de l’entorn. Actualment, hi ha un procés obert per a la cobertura de cinc places, tres de les quals de nova creació, el que encara incrementarà més el nombre d’agents. En aquest sentit, Molné ha afirmat que la densitat de població reclusa és una de les més baixes del continent. “Aquestes xifres no són fruit de l’atzar, sinó del compromís col·lectiu amb una justícia humana, preventiva i rehabilitadora que busca oportunitats allà on altres sistemes només busquen sancionar”, ha explicat la ministra.
L’acte, que ha tingut lloc a la sala d’actes del Cos de Policia, ha comptat també amb la participació del secretari d’Estat, Joan León, i la presència del director del Centre Penitenciari, Miquel Àngel Garcia, i del director adjunt, Carles Oferil.
