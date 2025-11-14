Carla Mijares: “L’objectiu és anar a pel top30”

Arriba la Copa del Món d’eslàlom femení amb la primera cursa a Levi (Finlàndia) i la presència de l’esquiadora del Principat, Carla Mijares, aquest dissabte, 15 de novembre, a la porta de sortida. “L’objectiu és anar a pel top30”, ha manifestat la corredora, que afirma estar “més segura i confiada que mai”. La primera mànega serà a les 10:00h, hora andorrana, i la segona a les 13:00h.
Aquest cap de setmana la World Cup se cita a Levi amb dues curses: dissabte, l’eslàlom femení, amb Mijares, i diumenge el masculí, amb Bartumeu Gabriel. L’esquiadora andorrana ha entrenat aquest divendres a Levi amb tots els equips d’aquesta primera cita que obre el circuit mundial d’eslàlom. “La veritat és que estic bastant confiada i amb molta motivació per a afrontar aquesta primera carrera de la temporada”, afirma l’esquiadora, que es troba en un bon moment: “Hem estat entrenant bé i hem estat polint detalls, i em sento més segura i més confiada que mai”.
Mijares va estar entrenant fa unes setmanes a Levi, però les condicions eren bastant complicades, amb altes temperatures i poca neu. Després de les nevades dels últims dies i les baixes temperatures, tot ha canviat. Aquest divendres el termòmetre marcava sis sota zero i la pista d’entrenament es trobava en perfecte estat. “Les condicions han canviat molt de fa dues setmanes que vam estar aquí, quan feia molta calor i les condicions eren una mica complicades. Ara ha entrat el fred i hi ha, ara, molt bones condicions”, ha confirmat Mijares, que té clar que l’objectiu per al dissabte “és anar a per aquest top30”.
Per la seva part, Josh Alayrach, responsable de l’equip i entrenador, ha manifestat: “Estem amb molt d’ànim, sincerament penso que hem fet un treball a l’estiu molt bo, estem més preparats que mai, hem fet un treball molt específic per a arribar molt centrats i amb molta garra a la primera Copa del Món, i llavors estem amb moltes ganes i motivats i desitjant que arribi el moment”.
El tècnic també ha recordat com ha canviat la situació a Levi, en una setmana de diferència: “Vam venir aquí inicialment per a adaptar-nos a aquesta neu freda del nord, però no vam trobar aquestes condicions i vam haver d’anar a Sölden per a entrenar amb neu injectada. Ara aquí les condicions han canviat, ara hi ha aquesta neu freda, la del nord que coneixem. Ens hem adaptat en dos dies, i amb l’estiu que hem fet no ens fa falta més, sinó ara descansar per a demà -dissabte- estar al cent per cent”.