Un detingut per incomplir vàries ordres d’expulsió i amenaçar de mort als agents i, un altre, per no complir un arrest nocturn

La matinada d’aquest passat dimecres, a Andorra la Vella, un home de 57 anys i no resident va ser arrestat per la Policia com a presumpte autor de delictes contra l’Administració de Justícia, la Funció Pública, l’honor i la llibertat. Una patrulla el va reconèixer quan el va veure entrar en un local d’oci nocturn i el va detenir per incomplir diverses ordres d’expulsió. Durant la intervenció policial, l’home va insultar i amenaçar de mort els agents.
D’altra banda, el servei de l’ordre va detenir, el passat dimarts, també a Andorra la Vella, un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. Se’l va arrestar per ofici de la Batllia per no presentar-se al Centre Penitenciari per a complir una condemna d’arrest nocturn.