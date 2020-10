Arxivem la Covid-19, campanya de l’Arxiu Nacional per celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

Des del mes de març i fins a l’actualitat, i tenint en compte el període de confinament voluntari, s’han pogut veure multiplicitat de creacions artístiques, innovadores i solidàries de mans dels artistes i de la població en general del país. Des de casa, s’ha pogut redescobrir la capacitat creativa de la ciutadania que ha fet que el temps de confinament fos més amable. La cultura, l’educació i la música han demostrat que són el bàlsam en un moment incert. És per aquest motiu que l’Arxiu Nacional, i arran de la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, ha volgut arxivar el moment present amb la campanya ‘Arxivem la Covid-19’. Els testimonis escrits o parlats sobre com s’ha viscut la situació de confinament poden ser molt interessants per estudiar i donar a conèixer en el futur com es van viure tots aquests esdeveniments a Andorra.

Per això, l’Arxiu fa una crida a seguir enviant les creacions que hagi fet la ciutadania en general per tal de recopilar-les totes a través del correu arxiu_nacional_andorra@govern.ad. De moment, diverses associacions, persones i entitats ja han fet i dipositat aproximadament unes 50 creacions audiovisuals produïdes durant aquest temps. En destaquen els següents: