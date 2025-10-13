Pocs aliments hi ha tan versàtils com l’arròs. A través de la seva cocció, aquest producte es pot presentar en mil i una receptes que, difícilment, no satisfaran els paladars més exigents. Tan sols bullit, o a la cubana, en una gran diversitat de paelles (peix, marisc, carn, negre…), amb llet, etc. L’arròs és un dels principals aliments de la humanitat, inclòs a la dieta del 70% de la població mundial. Per a aquesta setmana, la proposta és un arròs amb conill.
Ingredients (4 persones)
- 400 g d’arròs
- 1 conill tallat a trossos
- 1 pebrot verd
- 1 pebrot vermell
- 2 tomàquets madurs ratllats
- 2 grans d’all
- 1 branca de romaní
- 1 litre i mig de brou de pollastre
- Oli d’oliva verge extra
- Sal i pebre
- Pebre vermell dolç (1 culleradeta)
- Safrà o colorant alimentari
Opcional:
- Una mica de vi blanc per a desgreixar
- Bolets (especialment a la tardor)
- Carxofes (si és temporada)
Preparació:
- Sofregir el conill:
En una cassola ampla (preferiblement de fang o paella), posa un bon raig d’oli d’oliva i enrosseix els trossos de conill salpebrats fins que estiguin daurats. Retira’ls i reserva.
- Fes el sofregit:
A la mateixa cassola, afegeix els alls picats i els pebrots tallats a tires. Quan estiguin tous, afegeix el tomàquet ratllat i una mica de sal. Deixa coure a foc mitjà fins que el sofregit estigui ben concentrat (uns 15 minuts).
- Torna-hi amb el conill:
Incorpora novament el conill a la cassola, barreja-ho tot, afegeix el pebre vermell dolç i, si vols, un raig de vi blanc. Deixa que s’evapori l’alcohol.
- Afegir l’arròs:
Incorpora l’arròs i remena perquè s’impregni bé del sofregit. Sofregeix-lo un parell de minuts.
- A continuació, el brou:
Afegeix el brou calent (aproximadament el triple que d’arròs). Afegeix el safrà o colorant, i rectifica de sal. Deixa coure a foc viu uns 10 minuts i després a foc mitjà uns altres 8-10 minuts.
- Reposar i servir:
Apaga el foc, deixa reposar l’arròs 5 minuts tapat amb un drap de cuina, i serveix.