Una paella amb un arròs amb conill (Getty Images)
Una paella amb un arròs amb conill (Getty Images)

Pocs aliments hi ha tan versàtils com l’arròs. A través de la seva cocció, aquest producte es pot presentar en mil i una receptes que, difícilment, no satisfaran els paladars més exigents. Tan sols bullit, o a la cubana, en una gran diversitat de paelles (peix, marisc, carn, negre…), amb llet, etc. L’arròs és un dels principals aliments de la humanitat, inclòs a la dieta del 70% de la població mundial. Per a aquesta setmana, la proposta és un arròs amb conill.

Ingredients (4 persones)

  • 400 g d’arròs 
  • 1 conill tallat a trossos
  • 1 pebrot verd
  • 1 pebrot vermell
  • 2 tomàquets madurs ratllats
  • 2 grans d’all
  • 1 branca de romaní
  • 1 litre i mig de brou de pollastre
  • Oli d’oliva verge extra
  • Sal i pebre
  • Pebre vermell dolç (1 culleradeta)
  • Safrà o colorant alimentari



Opcional:

  • Una mica de vi blanc per a desgreixar
  • Bolets (especialment a la tardor)
  • Carxofes (si és temporada)



Preparació:

  1. Sofregir el conill:
    En una cassola ampla (preferiblement de fang o paella), posa un bon raig d’oli d’oliva i enrosseix els trossos de conill salpebrats fins que estiguin daurats. Retira’ls i reserva.

  2. Fes el sofregit:
    A la mateixa cassola, afegeix els alls picats i els pebrots tallats a tires. Quan estiguin tous, afegeix el tomàquet ratllat i una mica de sal. Deixa coure a foc mitjà fins que el sofregit estigui ben concentrat (uns 15 minuts).

  3. Torna-hi amb el conill:
    Incorpora novament el conill a la cassola, barreja-ho tot, afegeix el pebre vermell dolç i, si vols, un raig de vi blanc. Deixa que s’evapori l’alcohol.

  4. Afegir l’arròs:
    Incorpora l’arròs i remena perquè s’impregni bé del sofregit. Sofregeix-lo un parell de minuts.

  5. A continuació, el brou:
    Afegeix el brou calent (aproximadament el triple que d’arròs). Afegeix el safrà o colorant, i rectifica de sal. Deixa coure a foc viu uns 10 minuts i després a foc mitjà uns altres 8-10 minuts.

  6. Reposar i servir:
    Apaga el foc, deixa reposar l’arròs 5 minuts tapat amb un drap de cuina, i serveix.

